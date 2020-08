Viel Staub hat der NÖN-Exklusivbericht über den geplanten Verkauf des Lilienfelder Bahnhofsgebäudes aufgewirbelt, wenig Neues bringt nun die Beantwortung der parlamentarischen FPÖ-Anfrage durch die zuständige Bundesministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Interessenten gesucht Bahnhof Lilienfeld steht zum Verkauf

Diese bestätigt vielmehr die damalige NÖN-Recherche: „Wie bereits im Artikel in der NÖN vom 9. Juni 2020 erwähnt, werden laufend Fahrdienstleitungen von kleineren Bahnhöfen in die fünf großen Betriebsführungszentralen integriert. Dadurch fallen an einigen Bahnhöfen die Fahrdienstleitungen weg, so auch im Traisen- und Gölsental, wovon der Bahnhof Lilienfeld betroffen ist. Da das Bahnhofsgebäude nicht mehr betriebsnotwendig ist, ist der Verkauf geplant.“

Ein Preis für das Objekt könne noch nicht genannt werden, verweist die Ministerin auf das noch ausständige externe Verkehrswertgutachten. Das Verkaufsverfahren starte voraussichtlich im Spätsommer.

6.000 Euro jährlich für Erhaltung ausgegeben

Konkret nennt Gewessler die von FPÖ-Bezirksparteichef Christian Hafenecker angefragten Erhaltungskosten für das Bahnhofsgebäude. „In den Jahren 2015 bis 2019 gab es geringfügige Erhaltungsmaßnahmen in der Höhe von durchschnittlich rund 6.000 Euro jährlich“, rechnet die Ministerin vor. Investitionen habe es in diesem Zeitraum keine gegeben.

Deutlich wird die Grün-Politikerin zur Zukunft der Bahnstrecke Traisen-Schrambach: „Der Fortbestand ist auch gemäß der Grundsatzvereinbarung über ÖBB-Infrastrukturmaßnahmen in Niederösterreich vom November 2017 nicht nur gesichert, die Traisentalbahn soll überdies attraktiviert und elektrifiziert werden.“