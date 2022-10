St. Veits Ortschef und Vize im Interview: „Wir sind keine Neuen“

Bürgermeister Christian Fischer und Vizebürgermeister Gerhard Jun (beide SPÖ) bilden die neue Gemeindespitze. Die NÖN traf sie zum Interview.

NÖN: Wie waren die ersten Tage als neuer Bürgermeister bzw. Vizebürgermeister?

Christian Fischer: Die erste Woche war von Besprechungen, Terminen und Gratulationen geprägt.

Gerhard Jun: Wir sind keine Neuen, sondern schon lange im Geschäft und fachlich qualifiziert. Wir arbeiten seit 30 Jahren auf der Gemeinde, sind seit 20 Jahren im Gemeinderat und wissen, wie es läuft. Es ändert sich nicht viel, nur die Termine werden mehr.

Fischer: Ich habe 1992 sogar auf der Gemeinde gelernt. Ich habe sämtliche Abteilungen in unserem Amt durchgemacht und auch im Bauhof mitgearbeitet. Im Tagesbetrieb ist es sofort weitergegangen.

Was wird sich durch die neue Funktion in Ihrem Leben ändern?

Fischer: Ich bin in einer politischen Familie aufgewachsen, mein Großvater war schon Gemeindevorstand und mein Vater langjähriger Vizebürgermeister. Ich kenne es nicht anders. Ich habe das Glück, dass meine Frau das akzeptiert und sich auch in St. Veit engagiert. Aber man muss schon auf etwas verzichten, weil die Termine vorwiegend am Abend sind. Mit der Wahl zum Bürgermeister habe ich meinen Vorsitz bei der SPÖ St. Veit zurückgelegt.

Jun: Ich komme aus dem Gemeindevorstand, also ist das Amt nicht ganz neu. Ich tue mir etwas leichter, weil ich zwei erwachsene Kinder habe. Sicher werden die Termine mehr werden, aber wir haben uns dazu bereit erklärt.

Was macht für Sie einen guten Bürgermeister aus?

Fischer: Das Wichtigste ist: Du musst die Leute mögen und dich in sie hineinversetzen können. Als Bürgermeister bist du für alles zuständig und kriegst alles ab, egal ob die Bundesregierung etwas beschließt oder der Hund beim Nachbarn bellt. Deswegen muss man empathisch sein. Außerdem sollte ein Bürgermeister lösungsorientiert arbeiten und die Bevölkerung transparent über Tätigkeiten informieren.

Wann war für Sie klar, dass Sie kandidieren?

Fischer: Für viele kam es überraschend, aber es war eine längst geplante Übergabe des Amtes. Nach der Gemeinderatswahl 2020 haben wir im engen Team das Ergebnis analysiert und da hat mein Vorgänger gesagt, dass er die Periode nicht fertigmacht. Heuer im April hat er mich und Gerhard informiert, dass er sein Amt genau am 13. Oktober niederlegen will. Wir haben auf seinen Wunsch hin Stillschweigen vereinbart.

Jun: Christian hat mich gefragt, er ist mein Freund und wir kennen uns seit 30 Jahren. Ich war selbstverständlich bereit, mitzuhelfen.

Fischer: Ich bin froh, dass er mein Vizebürgermeister ist und ich könnte mir keinen anderen vorstellen. Wir sind wirkliche Freunde, da ist zu hundert Prozent Verlass.

Wie steht die Gemeinde aktuell da?

Fischer: Wir sind nicht gesegnet mit Einnahmen und haben Schulden, die aber in den letzten Jahren weniger geworden sind. Wir haben leider ein Straßen- und Kanalnetz, das in die Jahre gekommen ist. Zusätzlich haben wir zwei Brücken in desolatem Zustand, die letzte Etappe im Hochwasserschutz steht an und das Innenleben der Schule ist 50 Jahre alt. Diesen Problemen müssen wir uns stellen. Gleichzeitig sind wir stolz, dass wir auf ein gut arbeitendes Gemeindeteam zurückgreifen dürfen. Und wir sind stolz auf unsere Einsatzorganisationen und Vereine, davon sind die Naturfreunde und die Sportunion die größten Gruppen in Niederösterreich.

Welche Themen werden Sie in Zukunft beschäftigen?

Fischer: Wir blicken in eine sehr ungewisse Zukunft, aber das geht jeder Gemeinde in Österreich so. Wir müssen für nächstes Jahr das Dreifache an Energiepreisen budgetieren. Dadurch müssen wir sehr mit dem Geld haushalten. Trotzdem wollen wir zukunftsweisende Projekte realisieren. Zu unseren wichtigsten Vorhaben zählt der Hochwasserschutz, der Ausbau der Bewegungsarena, der Bau des Ärztezentrums auf dem Bahnhofsareal sowie die Sanierung des Schulgebäudes. Wir wollen die öffentlichen Gebäude schrittweise mit PV-Anlagen ausstatten. Außerdem gibt es Vorgespräche mit zwei Gemeinden, dass wir ein gemeinsames Wertstoffsammelzentrum errichten. Das Bürgerservice wird erweitert und wir bauen den Kindergarten in Wiesenfeld. Ich war immer Fußballspieler und mein persönlicher Wunsch ist, dass wir wieder eine Kampfmannschaft haben. Beim Fußballschauen treffen sich die Leute.

Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit mit der Opposition vor?

Fischer: Aus unserer Sicht ist das Wichtigste das Bekenntnis zum Dialog, zur Zusammenarbeit, die Kompromissfähigkeit und die Bereitschaft zu Transparenz, Partizipation und zur Suche nach einem guten Weg im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Ich wünsche mir in Zukunft keine parteipolitischen Scharmützel, sondern Sachpolitik auf Augenhöhe und die Einhaltung von Versprechen. Die Ausschussarbeit wird in Zukunft forciert, um Diskussionen im Vorstand zu vermeiden. Alle sollen denselben Wissensstand haben. Außerdem soll es einmal im Monat ein Treffen mit dem Fraktionsvorsitzenden geben.

