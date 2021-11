Neues Buch ist fertig: „Am Himmel“

Bernhard Hanak ist unter die Autoren gegangen. Sein druckfrisches Buch „Am Himmel“ erzählt die Geschichte der gleichnamigen Weidegemeinschaft, die seit über 90 Jahren eine der schönsten Almen Niederösterreichs bewirtschaftet. „Den Himmelbauern und ihrem Weidevieh ist es zu verdanken, dass eine jahrhundertealte Kulturlandschaft bis in unsere Gegenwart erhalten blieb. Die Chronik der Weidegemeinschaft ,Am Himmel‘ in den Türnitzer Alpen soll Erinnerungen auffrischen und das Interesse an längst Vergessenem wecken“, schildert Hanak. Den zahlreichen Halterleuten, Almbauern und Auftreibern, aber auch den erholungsuchenden Wanderern sei dieses Werk gewidmet.

Die Dokumentation basiert auf Archivalien aus dem Stift Lilienfeld, den erhaltenen Protokollbüchern der Weidegemeinschaft sowie auf historischem und aktuellem Bildmaterial. Für die grafische Gestaltung konnte Bernhard Hanak Johann Weißmann gewinnen.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Das insgesamt 160 Seiten umfassende Buch ist in zwei Abschnitte gegliedert. Der erste Teil beinhaltet einen geschichtlichen Abriss der Weidegemeinschaft „Am Himmel“ samt einer Beschreibung der Halterleute, die im Lauf der Jahrzehnte „Am Himmel“ tätig waren. Der zweite Teil des Werkes dokumentiert den „Almbetrieb“ im Jahreslauf anhand von ausgewählten stimmungsvollen Fotografien.

Das Buch ist in der Trafik Haselmayer in Lilienfeld erhältlich und kann auch in Luise´s Geschenkewelt in Türnitz abgeholt werden.