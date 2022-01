Kleinzeller Künstler August Kittel schreibt Buch

In den letzten Jahren hat sich August Kittel einen Namen als Maler und Zeichner gemacht. Seinen Werdegang beschreibt der pensionierte Künstler nun in seinem neuen Buch „Das bin ich auch“.

„Ich zeichne eigentlich schon seit meiner Jugend liebend gerne“, erklärt der Kleinzeller. Angefangen habe er mit einfachen Skizzen und Zeichnungen mit Bleistift. „Mit der Zeit ist es dann immer mehr und mehr geworden und hat mich bis zum Ende meiner Jugend immer begleitet“, so Kittel weiter. Mit der Gründung einer eigenen Familie samt Kindern musste das Hobby dann aber einige Jahre kürzertreten. „Da liegen die Prioritäten natürlich wo anders“, erzählt er im NÖN-Gespräch. Mit steigendem Alter hat die Kunst aber wieder Platz in seinem Leben gefunden und nimmt abermals einen bedeutenden Teil seiner Freizeitgestaltung ein.

Ausschlaggebend für die „Wiederentdeckung“ des Hobbys waren unter anderem zahlreiche Reisen in den letzten Jahren. „Dort habe ich immer meine Stifte mitgehabt und die verschiedensten Landschaften zu Papier gebracht“, erklärt der Zeichner sein Comeback auf der Kunstbühne. Mittlerweile reicht sein Spektrum vom Zeichnen mit Bleistift bis hin zu Aquarellen und Ölgemälden. Einen Lieblingsstil verfolgt Kittel dabei nicht. „Es lässt sich nicht wirklich sagen, was ich am liebsten mache, da jede Technik eigene Tücken hat. Ein einschneidendes Erlebnis war allerdings die Entdeckung der chinesischen Kalligrafie“, schildert der Maler.

In seinem neuen Buch „Das bin auch ich“ beschreibt Kittel nun seinen künstlerischen Werdegang. Das Werk erzählt von den Anfängen mit den Bleistiftzeichnungen bis zum heutigen Tag, wo Kittel viele verschiedene Techniken beherrscht. Es soll im Frühling dieses Jahres erscheinen und ist zuerst als E-Book geplant. „Sollte die Nachfrage bestehen, überlege ich aber auch, eine gedruckte Version zu veröffentlichen“, verrät der Kleinzeller mit Ausblick auf die Zukunft.

Zusammenarbeit mit der Gemeinde

Unterstützung findet der Maler bei der Gemeinde Kleinzell. Diese hat Kittel einen eigenen Raum für seine Arbeiten zur Verfügung gestellt. Die zwei Parteien befinden sich im ständigen Austusch bezüglich einer eigenen Ausstellung oder eines Kunstkurses, welcher von Kittel geleitet werden soll. „Aufgrund der Pandemie gibt es da aber noch nichts Konkretes“, lässt der Maler wissen. Begeistert zeigt sich auch Bürgermeister Reinhard Hagen von der Arbeit des Kleinzeller Künstlers: „Er macht wirklich ganz tolle Bilder und wir wollen ihn hier auch bewusst unterstützen.“

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren