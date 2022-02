Schuhhaus Köstinger schließt in Lilienfeld

Genau am Valentinstag 2001 eröffnete das Schuhhaus Köstinger mit sieben Angestellten sein Geschäft im Einkaufspark Lilienfeld. Rund um den Valentinstag 2022 gibt die Unternehmerfamilie die Schließung der Niederlassung in der Bezirkshauptstadt per Mai bekannt.

Nach wie vor Hoffen auf Nachfolger für Lilienfeld

1995 übernahmen die Orthopädieschuhmacher Martin und Gertrude Köstinger den damals in Hohenberg angesiedelten Familienbetrieb. „Nach 26 Jahren möchten wir einfach ein bisschen leiser treten“, verraten die beiden Unternehmer.

Ab dem Sommer wollen Martin und Gertrude Köstinger mit der Schuhwerkstatt (allerdings ohne Handel) wieder nach Hohenberg übersiedeln.

Auf einen Nachfolger für das Geschäft in Lilienfeld hoffen die Köstingers nach wie vor. „Die Bilanzdaten sind im Branchenvergleich wirklich sehr gut und wir haben sehr viele treue Stammkunden. Wir hatten auch vielversprechende Interessenten, aber leider ist daraus noch nichts geworden. Ein Unternehmen erfordert viel Mut, Einsatzkraft und auch die Unterstützung der ganzen Familie, da muss einfach alles passen“, betonen die Geschäftsleute.

Besonders für die Kunden und Mitarbeiterinnen würde man sich über eine Nachfolgelösung freuen. Zum Glück seien zwei langjährige Angestellte gerade in Pension gegangen. Bürgermeister Wolfgang Labenbacher bedauert die bevorstehende Schließung, es habe sich um ein „sehr gutes Geschäft“ gehandelt. „Ich hoffe, dass es für dieses Segment eine Nachfolge gibt. Die Nachfrage war da“, erklärt das Lilienfelder Stadtoberhaupt.

Schuhhandel & Orthopädie in vierter Generation

Bis Mai wird es im Schuhhaus Köstinger in Lilienfeld einige Aktionen geben, auch ein großes Abschiedsfest mit Musik ist geplant. Die Bilanz nach über 20 Jahren Tätigkeit in Lilienfeld fällt durchwegs positiv aus.

„Vom ersten Tag an wurden wir in Lilienfeld gut aufgenommen, die Frequenz und das Einzugsgebiet sind einfach perfekt für einen Familienbetrieb wie den unseren. Wir führen das Schuhhaus Köstinger mit Schuhhandel und Orthopädie in der vierten Generation und schätzen uns glücklich, ein engagiertes, langjähriges Team an Verkäuferinnen und viele treue Kunden zu haben,“ schildern Martin und Gertrude Köstinger.

Viele Menschen würden den persönlichen Kontakt und die Möglichkeit, in der Region einzukaufen, schätzen. „Unsere Kunden haben uns sogar über mittlerweile fünf Lockdowns die Treue gehalten. Die persönlichen Gespräche und Begegnungen mit unseren Kunden und das gute Verhältnis zu unseren Verkäuferinnen haben uns immer viel Freude gemacht. Dafür sind wir auch sehr dankbar“, so das Fazit der engagierten Unternehmer.

