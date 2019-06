Kaumberg nimmt am Wettbewerb „Aktivste Gemeinde in Niederösterreich“ von Sport.Land Niederösterreich teil. Startschuss ist am 1. Juli. Mithilfe der „Runtastic-App“ auf dem Smartphone wird jede Minute sportlicher Betätigung in der freien Natur – egal ob wandern, laufen oder mit dem Fahrrad fahren – bis Ende September dokumentiert und auf dem Bewegungskonto der Gemeinde festgehalten. Stattfinden wird in diesem Zusammenhang auch der 2. Arathon am 21. September in Kaumberg.