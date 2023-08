Die besten Schäferhunde in Traisen

Der deutsche Schäferhund, Inbegriff eines schönen wie begabten Hundes für viele, nicht selten eingesetzt im Sicherheitsdienst, treuer Begleiter für Hundefreunde jeden Alters – vorausgesetzt, wie dies für alle anderen Hunde auch gilt – die Erziehungs- und Haltungsbedingungen passen. Ein „Wunschhund“ für viele, seit Kindheitstagen an, nicht zuletzt auch oft geprägt durch „Superhunde“ aus Film und Fernsehen.

300 Hunde werden erwartet

Freunde dieser ganz besonderen Hunderasse kommen zwischen 25. und 27. August am Traisner Sportplatz voll auf ihre Rechnung, denn hier geht Österreichs größte Ausstellung dieser Rasse mit Bundessiegerzuchtschau über die Bühne. Es werden 300 Hunde aus 20 Nationen erwartet. „Einige Bewerbe bilden dann auch die Endqualifikation für die Schutzhunde-Weltmeisterschaft im Oktober in Ungarn“, erklärt Michaela Beneder, Obfrau-Stellvertreterin des SVÖ Traisentals. Der Verein hat schon mehrere Hunde-Ausstellungen organisiert, eine in dieser Größe ist jedoch ein Novum; die letzte große Qualifikation, die hier in Traisen stattfand, ist, so Beneder, „rund 25 Jahre her.“

Ein Besuch am Traisner Sportplatz lohnt sich für Hundefreunde allemal. Interessierte finden hier auch Ansprechpartner zur Anschaffung, Haltung, zum Training und sonstiger Bedürfnisse dieser Rasse vor. Auftakt ist am Freitag, Start der Qualifikation und Öffnung der Ausstellung am Samstag um 7 Uhr. Das Programm zieht sich über den Tag. Am Abend gibt es ab zirka 19 Uhr Live-Musik in der Stockschützenhalle.Weiter geht es am Sonntag ab 8 Uhr mit den Königsklassen, der Ausstellung und Preisverleihung.