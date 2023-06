Lilienfelder bei der Bart-Weltmeisterschaft

Er ist der bekannteste Barträger der Region: Norbert Topf. Der Lilienfelder ist sogar zweifacher Weltmeister (2015 in Leogang, 2017 in Austin, USA) und Vize-Weltmeister (2013 in Stuttgart) unter den Barträgern. Den letzten großen Erfolg heimste er 2019 ein, da wurde er Dritter bei der Weltmeisterschaft in Antwerpen, Belgien.

Nachdem im Vorjahr die Weltmeisterschaft in Neuseeland coronabedingt abgesagt werden musste, findet diese nun vier Jahre später wieder, aber in Burghausen in Deutschland, statt. Klar, dass da Norbert Topf nicht fehlen möchte. „Ich werde wieder in meiner Klasse ,Kinnbart Freistil' antreten“, verrät er. Bei einem Kinnbart müssten vier Zentimeter frei ausrasiert sein, sonst gilt er als Vollbart.

Der Bart ist das Markenzeichen von Norbert Topf seit seiner Jugend. Heute ist der Lilienfelder bereits 61 Jahre, der Bart sein unumstrittenes Markenzeichen. Auf die Frage, ob sich sein Bart in den vergangenen Jahrzehnten verändert hätte, erwidert er: „Er ist länger, aber auch dünner geworden.“ Derzeit ist er 73 Zentimeter lang, von der Unterlippe bis zur Spitze gemessen.“

Der Bart von Norbert Topf kommt bei Männern wie Frauen gut an. Foto: privat

Den Bart „zu stylen“ hat er aber erst vor rund 20 Jahren begonnen. Bekannte hätten ihn auch dazu animiert, bis es schließlich zu den ersten Wettbewerbsteilnahmen kam. Die Resonanz der Gesellschaft sei gut. „Immer wieder sprechen mich Leute darauf an, wie schön der Bart ist, Männer wie Frauen“, freut er sich. Manchmal trägt er ihn auch offen, für Bewerbe natürlich immer speziell gestylt. Und so ein Weltmeister-Bart bedarf viel Aufwand: „Waschen, Kämmen und ein spezielles Bartöl auftragen“, nennt er als sein Pflegeprogramm. Bärte, auch in unterschiedlichsten Formen, seien einfach schön anzusehen, soferne sie eben gepflegt sind, findet er. „Ich mag keinen Hudriwudri-Struppibart“, schmunzelt er.

Barttragen sei auch keine Alterssache. Dieser passe zu jungen Männer genauso wie jenen fortgeschritteneren Alters. Wichtig sei, dass die Bartform zum Typen und Gesicht passt. Ob so ein Mega-Bart nicht auch manchmal nervt? „Mitunter“, meint Topf, denn: „Da denke ich mir, ich schneide ihn ab, also kürze ihn oder ändere zumindest die Bartform!“ Aber komplett abrasieren, ist für den Bart-Weltmeister derzeit nicht vorstellbar