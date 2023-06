Kaumberger Araburg wird belebt

Die Freunde der Ruine Araburg luden zur bereits zweiten Burgbelebung in diesem Jahr. Nachdem Anfang Mai das Arbeiten mit dem Werkstoff Holz im Fokus stand, ging es diesmal ums Kochen im Mittelalter.

Die Darsteller zeigten, mit welchen Methoden man im Mittelalter Essen zubereitete. Auf diese Weise zauberten sie ein paar traditionelle Gerichte, darunter Erbsen am Spieß, gefüllte Krapfen oder goldene Schnitten. „Man konnte das Essen dann auch kosten. Zwischendurch gab es auch immer wieder verschiedene Quizfragen für die Besucher“, berichtet Vizebürgermeister Alfred Brandtner. Mit dem Besuch der zweiten Burgebelebung waren die Initiatoren zufrieden. Die nächste Belebung ist am ersten Juli. Dann steht das Thema „Töpfern“ am Programm.