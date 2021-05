Die Sieben-Tage-Inzidenz (Fallzahlen pro 100.000 Einwohner) lag im Bezirk zuletzt bei 109,1. Damit rangiert Lilienfeld im Vergleich der niederösterreichischen Bezirke wieder vor der Landeshauptstadt St. Pölten (91,9) auf Platz eins, der Niederösterreichschnitt beträgt vergleichsweise 41,0.

Als Sorgenkind entpuppt sich aktuell erneut eine Altenbetreuungseinrichtung. Nachdem im Dezember des Vorjahres aus dem NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Hainfeld ein Corona-Cluster gemeldet worden war, der zu Spitzenzeiten 31 Bewohner und zwölf Mitarbeiter umfasst hatte, ist nun das Pflegeheim Dr. Hauser in Rotheau betroffen. Gezählt werden dort laut Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) elf Fälle.

Diese Zahl wollte man auf NÖN-Anfrage am Freitagvormittag im Heim nicht bestätigen, Leiter Peter Hauser spricht aber "von einer sehr geringen Anzahl an Mitarbeitern und einer geringen Anzahl an Bewohnern, die betroffen sind." Das Heim hat sofort reagiert und eine streng abgeschottete Corona-Station eingerichtet. "Keiner ist bislang ernsthaft erkrankt; die meisten sind asymptomatisch", betont Hauser. Alle Angehörigen seien umgehend über die Corona-Fälle informiert worden. Besuche seien natürlich auf der Corona-Station nicht möglich. "Sobald sich die Lage wieder entspannt, werden wir wieder alle informieren", betont Hauser.