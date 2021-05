„Die Hälfte unserer Zimmer ist jetzt zum Start schon ausgebucht“, ist Martin Seger-Omann begeistert vom Zuspruch für das Jufa-Hotel in Annaberg. Viele Menschen haben das Bedürfnis nach Auszeit von der Stadt, nach Auszeit von der Masse, wollen entspannen und die Natur genießen und schätzen daher das unkomplizierte Urlaubsvergnügen mit viel Regionalität im Alpenvorland. „Bei uns ist viel Platz für sicheres Urlaubsvergnügen“, bestätigt der Jufa-Sprecher. Für zusätzliche Sicherheit im Hotel wird mit eigenen Testkits gesorgt, weil die versprochenen Testpakete der Wirtschaftskammer auch im Jufa – wie in allen anderen Beherbergungsbetrieben – noch nicht eingetroffen sind.

Die Mitarbeiter im Hotel in Annaberg waren während der vergangenen Monate in Kurzarbeit. „Sie freuen sich schon sehr auf etwas Normalität“, sieht Seger-Omann dem kommenden Sommer trotz der Auflagen positiv entgegen. Wie auch Ulli Hollerer-Reichl in St. Aegyd . „Natürlich haben wir schon Buchungen, jetzt beginnt ja die Wallfahrer-Saison“, erklärt die Wirtin, die sehr froh ist, dass sie den Gasthof „Zum „Blumentritt“ wieder aufsperren darf. „Wir stellen eine Tafel auf, dass die Gäste nur getestet, geimpft oder genesen und mit FFP2-Maske reinkommen dürfen. Und wir bitten um Reservierung“, sagt Hollerer-Reichl, die damit rechnet, dass der „Blumentritt“ wie nach dem ersten Lockdown schnell ausgebucht ist.

„Alle Mitarbeiter freuen sich schon auf etwas Normalität.“ Martin Seger-Omann, Sprecher Jufa-Hotels

In der Nähe, am Gscheid bei St. Aegyd , eröffnet am 21. Mai ein frisch saniertes Wirtshaus mit Beherbergungsbetrieb. „Wir sind bereits in der Endphase der Erneuerungs- und Renovierungsarbeiten und freuen uns schon sehr auf unsere Gäste“, meint Geschäftsführerin Vroni Zuser. Derzeit wird beim „Gschoadwirt“ noch am Gastgarten, am Kinderspielplatz und an der Einrichtung der Gästezimmer sowie an den Wallfahrerbetten gearbeitet. Denn das Wirtshaus ist eine wichtige Unterkunft am Wiener Wallfahrerweg und letzte Etappe vor Mariazell. „Eine wichtige Strecke für Wallfahrer ist nun wieder gesichert, wie auch die Infrastruktur für umliegende Gemeinden“, erklärt Zuser. Die Wirtin hat sich ein besonderes Corona-Präventionskonzept überlegt und bietet Selbsttests vor Ort an: „Es würde sich für Wallfahrer sonst nicht ausgehen, die Teststraßen zu den vorgegebenen Zeiten zu erreichen. Oder auch, wenn es Kurzentschlossene gibt, wie Biker, Radfahrer oder auch Einheimische.“

Das Hotel Mitterbach sperrt am 1. Juli wieder auf – viele Urlaubsgäste haben schon reserviert. Die Apartments und Ferienwohnungen des Hotels können jetzt bereits bezogen werden. NÖN

Im Speisesaal für 90 Personen können sich die Gäste bereits niederlassen. Er erstrahlt in neuem Glanz, wie auch die barrierefreien WC-Anlagen. „Im Juni ist dann auch der restliche Teil unserer Gaststube fertiggestellt“, so Zuser, die sich wie ihr Personal schon sehr aufs Aufsperren freut und die Gäste mit Hausmannskost, „Gschoadspezialitäten“ sowie Mehlspeisen und Eis verwöhnen will.

Serviert wird jetzt bereits im Wirtshaus Leopold im Lilienfelder Ortsteil Marktl. Und auch das zugehörige Hotel zum Glockenturm ist geöffnet. Reservieren ist dort wichtig, denn die Reservierungsbücher im Glockenturm-Hotel sind schon gut gefüllt, Anfragen gibt es sowohl fürs Pfingstwochenende, als auch für Juli und August. Die Gäste müssen bereits bei der Anmeldung angeben, ob sie geimpft, getestet oder genesen sind, kontrolliert wird im Self Check-in Hotel beim Frühstück.

Das Hotel Mitterbach öffnet jetzt die Apartments, das Hotel sperrt am 1. Juli auf. „Wir haben schon sehr viele Buchungen“, erklärt Diana Pomberger. Getestet wird nicht vor Ort, Teststraßen gibt es im nahen Mariazell.

Alle Mitarbeiter der Residenz sind von der Kurzarbeit zurückgekommen und freuen sich schon auf die Gäste.