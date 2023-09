Besonderes Treffen in der Volkschule Türnitz

Von einstmals 21 Schulanfängern am 2. September 1963 trafen sich nun 13 davon nach genau 60 Jahren zu einem freudigen Wiedersehen.

Am weitesten angereist war ein Mitschüler aus der Schweiz. Treffpunkt war im Gasthof Plöttigmühle, wo man sich bei Kaffee und Kuchen wieder in Erinnerung rief, wer wer ist.

Anschließend ging es in die Volksschule, wo vor genau 60 Jahren der „Ernst des Lebens" begann. Die ehemaligen Mitschülerinnen und danach langjährigen Lehrerinnen an der Volksschule, Leopoldine Dirnberger und Emilie Brandl, führten durch das Schulgebäude und durch den Schulgarten. Dabei wurden viele schöne Erinnerungen wach und so manches "G´schichtl" wurde zum Besten gegeben.

Einige von den ehemaligen Schülern waren seit ihrem Austritt aus der vierten Klasse Volkschule nicht mehr an dieser Schule und daher besonders angetan von dem, was sich alles verändert hat. Im Werkraum gibt es noch immer alte Schultische und Sessel wie zu Zeiten des Schulbeginnes 1963. Natürlich musste man dort "Probe sitzen".

Nach zwei Stunden in der „alten Schule" ging es wieder ins Gasthaus, wo man dieses besondere Treffen gesellig ausklingen ließ. Als Organisatoren zeichnen Hubert Größbacher und Johann Gonaus verantwortlich.