Polizeidienst im Bezirk Lilienfeld wie einst in Wien

„Was in Wien-Fünfhaus begann - im Voralpenland, wieder ein Zweiergespann.“: So könnte man den kürzlichen gemeinsamen Polizeidienst der Gruppeninspektoren Georg Palber und Siegfried Funiak bezeichnen. Nach 23 Jahren kreuzten sich die Wege der beiden wieder. Palber ist jetzt auf der St. Aegyder Dienststelle zugeteilt und Siegfried Funiak auf der Annaberger Polizeiinspektion tätig.

Die beiden versahen vor über zwei Jahrzehnten als junge Beamte mehrere Jahre gemeinsamen Dienst auf der Inspektion Tannengasse in Wien-Fünfhaus. „Hier waren wir für den Gürtel und Westbahnhof, vor allem auch für den Bereich ,illegale Prostitution' zuständig“, erinnert sich Palber. Der Rohrbacher wechselte dann zur Autobahnpolizei Altlengbach und weiter in den heimatlichen Bezirk Lilienfeld, wo er zuerst in Traisen und dann in St. Veit auf der jeweiligen Dienststelle tätig war. Heute sieht man ihn immer wieder als Motorradstreifenfahrer, der auf den Straßen des Bezirks für Sicherheit sorgt. Der aus dem Bezirk Melk stammende Funiak verblieb indes die ganze Zeit in Wien, war für Kriminaldienst und fremdenpolizeiliche Angelegenheiten zuständig, bis es ihn nach Annaberg verschlug.

Als die beiden - so wie in alten Zeiten - kürzlich den ersten gemeinsamen Nachtdienst versahen, ließen sie es sich nicht nehmen, das Foto vor dem Streifenwagen nachzustellen, wie es einst in Wien aufgenommen wurde.

