Lilienfelds Wirtschaftsbund-Obmann Buxhofer: „Tourismus ankurbeln“

In seinem Bericht ging Cristian Buxhofer auf diverse Aktivitäten der abgelaufenen Arbeitsperiode ein, wie etwa die jährlich vom Wirtschaftsbund (WB) getragene Aktion „Nah sicher“, die Neuauflage des Gutscheinheftes , die Mitwirkung bei diversen Veranstaltungen, wie dem Advent in Lilienfeld oder dem 40-Jahr-Jubiläumsfest der Stadt. In den Jahren 2015 bis 2019 zeichnete der WB für die Ausrichtung der beliebten Frühlingsbälle der Lilienfelder Wirtschaft im Cellarium verantwortlich. Im Juni 2019 fand erstmals ein Sommerfest im seinerzeitigen Kellerstüberl statt. Kritisch thematisiert wurden im Bericht des Obmannes aber naturgemäß auch die Einschnitte in den Sparten Gastronomie und Tourismus , die infolge der Corona-Krise zu verzeichnen waren, oder der allseits bekannte Facharbeitermangel, der den Betrieben zu schaffen macht.