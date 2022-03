Ab Hof-Medaillenregen für den Bezirk Lilienfeld

Im Vorfeld der Ab Hof-Spezialmesse für bäuerliche Direktvermarktung in Wieselburg, die von 12. bis 15. Mai über die Bühne geht, wurden die Sieger für ihre herausragenden Produkte geehrt.

Ganz oben auf der Hitliste stand dabei der Apfelsaft naturtrüb Streuobst der Rohrbacher Heidi und Thomas Rosenbaum, der mit der höchsten Auszeichnung, der goldenen Birne 2022, bedacht wurde.

Insgesamt holte die Familie Rosenbaum gleich sechs Medaillen. „Seit über 40 Jahren versucht unser Familienbetrieb, gute Qualität zu produzieren“, freuen sich Thomas und Heidi Rosenbaum über das Expertenurteil und die zahlreichen Prämierungen. 2021 sei die Ernte etwas geringer ausgefallen, dies vermutlich deshalb, weil 2020 extrem ertragreich gewesen sei.

Erfolge mit Gold-, Silber- und Bronzemedaillen fuhren zudem 18 weitere heimische Produzenten ein – etwa die Imker, die ihren Teil zu den 1.700 aus ganz Österreich bewerteten Honigproben beitrugen.

„Schön, dass wieder dreizehn Imker aus dem Bezirk bei dieser Prämierung mitgemacht haben, wobei sechs der Ortsgruppe St. Veit angehören. Diese Prämierung zeigt eine immer bessere Honigqualität in unserem Bezirk. Als Obmann der Ortsgruppe St. Veit freut es mich besonders, dass unsere Mitglieder bei den Auszeichnungen immer im Spitzenfeld landen“, betont Rupert Birkner.

Die Türnitzer Karl Pfeffer (l.), der seit 1990 imkert, und Johann Tröstl (seit elf Jahren) zählen zu den preisgekrönten Imkern aus dem Bezirk Lilienfeld. Foto: MesseWieselburg

Die vielen Auszeichnungen seien der Lohn für ein extrem schwieriges Bienenjahr 2021. „Leider ist die letztjährige Honigernte nicht so üppig ausgefallen, jedoch etwas besser als 2020. Die Hoffnung auf ein Jahr mit besseren Waldhonigerträgen geben wir aber nicht auf“, schildert Birkner.

Ein Garant für Medaillen war auch wieder die Fischzucht Sigl in St. Veit. „Wir freuen uns sehr, wieder in den verschiedenen Kategorien Medaillen gemacht zu haben. Gerade als regionaler Betrieb freut man sich über solche Ehrungen, auch wenn wir schon in den vergangenen Jahren einige Medaillen erhalten haben. Wir bemühen uns jedes Jahr aufs Neue, das Beste mit unserer Forellen- und Saiblingszucht zu erreichen“, erzählt Florian Sigl.

