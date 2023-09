Wilderer-Morde: Gedenken an die Tragödie in Annaberg

Der 17. September 2013 bleibt unvergessen: Damals erschoss Wilderer Alois Huber drei Polizisten und einen Rettungssanitäter. Diese Woche jährlich sich der zehnte Jahrestag der Tragödie von Annaberg.

Alois Huber Vor 10 Jahren: Wilderer von Annaberg tötet vier Menschen

Am 14. September fand im Beisein von Innenminister Gerhard Karner, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Siegfried Gundel, Cobra-Chef Bernhard Treibenreif, Vertretern des Roten Kreuzes, der Geschäftsführung der Landespolizeidirektion Niederösterreich, allen voran Landespolizeidirektor Franz Popp, samt Führungskräften und Mitarbeitern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, am Gedenkstein in Annaberg eine Gedenkveranstaltung statt. Zahlreich erschienen sind auch Angehörige der am 17. September 2013 ums Leben gekommenen Einsatzkräfte der Polizei und Rettung.

Die würdevolle Andacht wurde von Oberstleutnant Matthias Grabner moderiert und von Polizeiseelsorger Pius Reinhard Feiler zelebriert. Zum Abschluss wurden Kränze im Gedenken an die vier Toten von Annaberg niedergelegt. Die Veranstaltung wurde von einem Quintett der Polizeimusik Niederösterreich musikalisch umrahmt.

Innenminister Gerhard Karner und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner legten Kränze für die Opfer von Annaberg nieder. Foto: BMI Jürgen Makowecz

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erinnerte, dass man die Opfer nicht vergessen dürfe: „Vier heldenhafte Menschen haben hier vor zehn Jahren unter tragischen Umständen und in der Erfüllung ihrer Aufgaben ihr Leben gegeben. Für die Blaulichtorganisationen, vor allem für die Polizei und das Rote Kreuz, war es einer der dunkelsten Tage ihn ihrer Geschichte. Für die Angehörigen und Familien war es aber ein unglaublich schwerer Abschied für immer, und keine Geste und kein Wort kann diesen Schmerz jemals wieder gut machen, wir können aber ein Zeichen der Erinnerung setzen.“

Der Gedenkstein in Annaberg soll dazu beitragen, dass die Erinnerung an diese vier Helden nicht verblasst. „Die Botschaft des heutigen Tages lautet aber nicht nur,niemals vergessen', sondern auch,nie wieder'. Und darum nehmen wir heute auch den Auftrag mit, noch besser für die Sicherheit jener zu sorgen, die alles geben, um Tag für Tag für unsere Sicherheit zu sorgen. Denn auch unsere Beschützer haben das Recht auf Schutz“, betonte Mikl-Leitner. „Die Opfer der brutalen Morde von Annaberg im September 2013 bleiben in Erinnerung. Ich danke dem Roten Kreuz und der Landespolizeidirektion Niederösterreich für die Gestaltung der Gedenkfeier“, unterstrich dazu Innenminister Gerhard Karner.

Stille Trauer

Tragödie von Annaberg Petra Zeh: „Als, ob es gestern war“