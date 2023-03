20 Babys kamen zur Welt

Das „Willkommensfest für neue Erdenbürger und Zuzügler“, organisiert von Familienstadträtin Patricia Rauscher, stößt „auf positive Resonanz“, betont Bürgermeister Manuel Aichberger.

Vor wenigen Tagen war es wieder so weit: Elf Familien folgten der Einladung zum Fest. Idee ist es, frisch gebackenen Eltern aus Lilienfeld die Möglichkeit zu bieten, sich untereinander austauschen und besser kennenlernen zu können. Darüber hinaus werden den Familien bei Gastvorträgen Hilfestellungen und wichtige Informationen angeboten. Diesmal gab dabei Bürgermeister Aichberger unter anderem Einblicke in die aktuell stattfindende Umsetzung der blau-gelben Kinderbetreuungsoffensive in der Stadt. „Wir errichten ja einen Zubaus beim Kindergarten in der Klosterrotte 4 sowie hier zusätzlich eine Tagesbetreuungseinrichtung für die Kleinsten“, führte Aichberger aus. Für die erfolgreiche Umsetzung wird eng mit dem Stift Lilienfeld zusammengearbeitet (NÖN/11).

„Ziel der Maßnahmen ist es, das Kinderbetreuungsangebot in der Gemeinde noch weiter zu verbessern, indem wir Betreuungsplätze bereits ab 0 Jahren anbieten können“, betonte der Ortschef. Die Statistik aus dem Jahr 2022 zeigt, dass in Lilienfeld in jenem Jahr 288 Kinder zur Welt kamen. 20 Neugeborene wurden davon mit Hauptwohnsitz in Lilienfeld angemeldet.

Während des Festes standen Stadträtin Rauscher sowie weitere Ausschussmitglieder den Eltern für jegliche Anliegen zur Verfügung. Zudem wurden den Eltern auch Lilienfelder Einkaufsgutscheine im Wert von 60 Euro pro Kind geschenkt. Auch für die Nachmittagsjause zeichnete das Team des Familienausschusses verantwortlich.

