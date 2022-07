Annaberger Gregorhütte brannte völlig aus

Werbung

Gegen 22 Uhr erfolgte am Montag die Alarmierung: Die Gregorhütte - das Almhaus am Fuße des Ötschers auf rund 950 Metern Seehöhe bei Wienerbruck - soll brennen. Sofort rückten die Floriani zum Ochsenboden aus. Als sie am Einsatzort eintrafen, sahen sie schon von der Ferne, dass Flammen aus dem Gebäude schlugen.

Es war nicht einfach, das Feuer zu bekämpfen. „Der Anmarschweg war lang, am Berg gab es nur wenig Wasser zum Löschen“, schildert Feuerwehrsprecher Christian Teis vom Bezirksfeuerwehrkommando Lilienfeld.

Die Feuerwehr Mariazell kam ebenso hinzu; um mit ihren zwei Tanklöschfahrzeugen einen Pendelverkehr auf den Berg einzurichten.

Die Situation war brenzlig: Wind und starker Funkenflug behinderten immer wieder die Löscharbeiten. Schließlich gelang es den Feuerwehrleuten, die Flammen zu löschen. Die Brandursache stand in der Nacht noch nicht fest.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.