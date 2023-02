Bisher 465 Panneneinsätze im Bezirk Lilienfeld

Aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse ist es in den letzten Wochen zu einigen Unfällen gekommen - österreichweit als auch im Bezirk Lilienfeld, die NÖN berichtete laufend:

Aber nicht immer ist es ein Unfall, der für Probleme auf den Straßen sorgt. Bei Pannen helfen die Pannendienste ÖAMTC und ARBÖ im Bezirk Lilienfeld.

Der ARBÖ rückte im Winter 2022/2023 bereits zu 99 Einsätzen aus, der ÖAMTC zu 366. Insgesamt also wurde bei 465 Pannen geholfen. Im Winter 2020/2021 halfen ÖAMTC und ARBÖ bei insgesamt bei 512 Pannen, 2021/23 bei 465.

Gerhard Samek, Leiter des mobilen Dienstes in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beim ÖAMTC, führt die recht ähnlichen Zahlen der Panneneinsätze in den letzten drei Wintern darauf zurück, dass die kalte Jahreszeit eher mild war. Da der Dezember 2022 nach einer langen Warmphase etwas kälter war, stieg die Zahl der Einsätze.

„Der Start 2023 im Jänner war ja geprägt von milder Witterung, deshalb war auch die Zahl der Einsätze sehr moderat. Die letzte Woche hat mehr Einsätze verursacht, es ist ein Anstieg von etwa 20 Prozent zu den ersten Wochen im Jänner“, führt Samek aus.

Tipps für eine pannenfreie Fahrt

Eine besonders häufige Pannenursache im Winter sind schwache Autobatterien. „Schuld daran sind zu kurze Fahrtstrecken, gepaart mit zu vielen gleichzeitig eingeschalteten Stromverbrauchern im Fahrzeug“, erklärt ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl. Die Lichtmaschine eines Autos benötige in etwa zehn Minuten Fahrzeit, um die beim Start verbrauchte Strommenge wieder zurückzugewinnen. Sind an einem kalten Wintertag auch noch andere Stromverbraucher wie Radio, Gebläse oder Sitzheizung eingeschaltet, kann die Lichtmaschine nur den laufenden Verbrauch abdecken. Für die Batterie bleibt dann kein Strom mehr zum Laden übrig. Dies führt vor allem im Winter bei Kurzstreckenfahrern zu Problemen. „Auf Licht und Lüftung kann nicht verzichtet werden, aber Heckscheiben- und Sitzheizung müssen nicht unbedingt zur gleichen Zeit eingeschaltet sein“, findet Kerbl.

Auch die Gummiteile des Autos brauchen im Winter besondere Aufmerksamkeit: Die Dichtungen an den Türen und dem Kofferraum sollten laut Kerbl in der kalten Jahreszeit mit Gummipflegemitteln behandelt werden, um ein Festfrieren zu vermeiden. Wenn sich die Türen nicht leicht öffnen lassen, hilft ein einfacher Trick: Nicht gleich an der Tür reißen, sondern die Tür erst noch ein wenig zudrücken. So können die Eiskristalle an den Dichtungen etwas losgelöst werden, ohne die Dichtungen zu beschädigen.

Außerdem rät Kerbl, darauf zu achten, das Frostschutzmittel rechtzeitig nachzufüllen. Der Kühlerfrostschutz muss dabei bis mindestens minus 25 Grad Celsius geeignet sein, der Frostschutz für die Scheibenwaschanlage bis minus 20 Grad.

Auch einen Eiskratzer sollte man immer bei der Hand haben. „Enteisungssprays können nur das Eiskratzen unterstützen. Heißes Wasser ist ungeeignet und kann sogar die Scheibe zum Bersten bringen“, warnt der ÖAMTC-Technikexperte.

