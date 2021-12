Liftbetriebe in Annaberg und Mitterbach mit Saison-Auftakt zufrieden

Gemeindealpe Mitterbach: Bei den Liften waren am Wochenende die 4er-Sesselbahn Bodenbauerexpress, der 2er-Sessellift Gipfelbahn und der Birkischlepplift geöffnet, bei den Pisten der Birkiweg, der Gipfelhang, die Birkiabfahrt, die Speedstrecke, der Übungshang sowie die beiden Tourenaufstiegsrouten und die Freeride Areas.

Das Terzerhaus am Gipfel und der Gasthof in der Talstation stehen bis zur Öffnung der Gastronomie mit einem Take-away-Angebot bereit.

Aktuelle Informationen:

www.gemeindealpe.at

Annaberger Lifte:

Bis auf den Tellerlift waren am Wochenende laut Angaben von Lifte-Chef Karl Weber bereits alle Anlagen geöffnet. Wie in Mitterbach gibt es auch in Annaberg derzeit Take-aways. Details:

www.annabergerlifte.at