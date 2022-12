Bezirk Lilienfeld: Über 5.000 Tonnen Streugut für die kalte Zeit

Schneefall hat in den letzten Wochen einen ersten Wintergruß in den Bezirk geschickt. Doch die kalte, düstere Jahreszeit birgt auch viele Tücken für die Fahrzeuglenker auf den heimischen Straßen, vor allem am frühen Morgen, wenn die Fahrbahn mitunter vom Morgenfrost noch eisig und rutschig ist. Dann sind die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Lilienfeld bereits unterwegs, um die Fahrbahnen sicherer zu machen.

25 Mitarbeiter sind für Volleinsatz erforderlich

In der Straßenmeisterei Lilienfeld mit Hauptstandort in Lehenrotte hat das Team rund um Straßenmeister Leopold Karner bereits vorgesorgt. „Die Einlagerung der Streumittel wurde bereits im Oktober abgeschlossen, wofür für den Winter 2022/23 zirka 3.300 Tonnen Salz und rund 2.000 Tonnen Splitt bevorratet wurden“, schildert dieser.

Ebenso wurden alle Einsatzfahrzeuge, Pflüge und Streuautomaten auf Einsatzbereitschaft geprüft. „Dafür stehen im Volleinsatz sieben landeseigene Lastwägen und vier Frächter-Lkw zur Verfügung“, zählt er auf.

Zusätzlich sind für einen Volleinsatz rund 25 Mitarbeiter erforderlich. „Die ersten Räum- und Streueinsätze wurden bereits im Alpinbereich am Lahnsattel, Gscheid, Ulreichsberg, in Annaberg und am Josefsberg am 12. November durchgeführt“, berichtet er.

Appell an die Fahrzeuglenker

Zwischen 19. und 21. November waren fast alle Fahrzeuge im Einsatz, wobei die Schneefallhöhen noch im einstelligen Zentimeterbereich lagen.

Aufgrund der noch milden Temperaturen sind die Aufwendungen für den Winterdienst aktuell gering. „Punktuell besteht jedoch trotz Plusgraden und schwankender Temperaturen oder Nebel die Gefahr einer kleinräumigen Glättebildung“, warnt Karner. Er appelliert an die Fahrzeuglenker, den Bodenverhältnissen angepasst – und nur mit Winterreifen – unterwegs zu sein.

