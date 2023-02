Familie Rieder führt Kleinzeller Skilift mit Herzblut

Die Schlepplifte in der Kalten Kuchl haben auch in den heurigen Semesterferien wieder viele Wintersportler auf die Piste getrieben. Die Lifte werden von Familie Rieder mit vollem Einsatz sowie viel Herzblut betrieben und sollen vor allem dem Nachwuchs den Einstieg in den Wintersport schmackhaft machen.

„Wir brauchen zum Glück keine extrem dicke Schneeschicht, um die Lifte zu betreiben. Da unsere Pisten nur Wiesen sind und keine Stein- oder Schotterwege können wir meistens relativ früh in Betrieb gehen“, erklärt Klaus Rieder, Betreiber der zwei Schlepplifte. So sei auch der Betrieb über die ganzen Semesterferien möglich gewesen.

Ein besonderes Highlight war hier der Nachtskilauf am Freitagabend, welcher von der Freiwilligen Feuerwehr Kleinzell in Zusammenarbeit mit der Gemeinde organisiert wurde. „Für diese Woche müssen wir noch schauen. Wenn es die Schneelage zulässt, wollen wir Samstag und Sonntag den ganzen Tag aufsperren. Sicher kann man aber noch nichts sagen“, so Rieder.

Damit der Betrieb trotz oftmaligen Schneemangels und den damit verbundenen Unterbrechungen aufrecht erhalten bleibt, kümmert sich Klaus Rieder gemeinsam mit seiner Familie auf freiwilliger Basis um den Betrieb. „Die Lifte sind schon seit 1968 beziehungsweise 1973 in Betrieb“, erklärt Rieder. „Der große Doppelmayer Lift ging im 68er Jahr in Betrieb, der kleinere Lift folgte dann im 73er Jahr.“

Den Job des Liftwarts übernimmt die ganze Familie. Klaus Rieder betreut meistens den Doppelmayer Lift und seine Frau den Lift auf der anderen Seite des Tals. „Wir bekommen dabei aber auch immer wieder Hilfe von unseren Kindern und sogar schon von unseren Enkelkindern“, berichtet Rieder stolz.

Die Wartung der beiden Lifte ist ebenfalls die Aufgabe von Familie Rieder selbst. „Ich stehe mittlerweile seit über 50 Jahren bei den Liften und kümmere mich auch selbst um die Wartung, sonst wäre der Betrieb finanziell nicht zu stemmen“, erklärt Rieder.

Leistbares Skivergnügen für Kinder und Familien

Die Lifte in der Kalten Kuchl seien vor allem für Kinder und Familien geeignet. Für Erwachsene kostet eine Tageskarte hier zwölf Euro und für Kinder elf Euro. Damit will man der Bevölkerung aus der Region ein leistbares Skivergnügen für die ganze Familie ermöglichen.

„Wir sind sehr froh, dass es die Lifte in der Kalten Kuchl gibt. Bei genügender Schneelage fahren immer viele Menschen aus dem Ort hinein zum Skifahren und nehmen das Angebot sehr gut an“, berichtet Kleinzells Bürgermeister Reinhard Hagen. Die Gemeinde kümmert sich auch gemeinsam mit der Volksschule darum, dass dieses Jahr schon ein paar Mal die Volksschüler auf Skiausflug mit dem Bus anreisen konnten.

Neben den Skiliften in der Kalten Kuchl gab es in den Ferien aber auch für Fans des nordischen Wintersports ein Angebot in Kleinzell. „Die Loipen auf der Ebenwaldhöhe haben für Langläufer nach wie vor geöffnet“, sagt der Kleinzeller Bürgermeister Hagen.

