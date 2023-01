Bezirk Lilienfeld hofft auf baldigen Schnee

Es grünt so grün. So präsentierten sich die Skigebiete der Region in den letzten Tagen. Mit Montag stellten einige den Betrieb aufgrund der Wetterlage teilweise oder völlig ein.

Auf der Mitterbacher Gemeindealpe , die von den NÖ Bahnen betrieben wird, ist der große Sessellift schon seit Jahresanfang eingestellt, der Tellerlift lief bis zum Sonntag. „Am Wochenende hatten wir den Sessellift für Wanderer in Betrieb, aber damit ist jetzt auch Schluss. Die Witterung passt einfach nicht“, sagt NÖ-Bahnen-Sprecherin Katharina Heider-Fischer, denn auch das regnerische, windige Wetter zu Wochenanfang sei nicht ein Tourismus-Magnet. Sie ist zuversichtlich, dass man wieder am Wochenende durchstarten kann.

Bei den Annaberger Reidl-Liften waren bis 5. Jänner alle sechs Lifte und die allermeisten Pisten (Ausnahme schwarze „FIS“) in Betrieb. Ab 6. Jänner waren dann fünf von sechs Liften in Betrieb, davon der Doppelsessellift „Hennesteck“ für Fußgänger und auch die „Zipline Annaberg“. „Die Pisten im oberen Bereich sind gesperrt“, gab Liftbetriebsgeschäftsführer Karl Weber am Montag Auskunft.

Auf der Mariazeller Bürgeralpe war bis zum Sonntag die Gondelbahn, der so genannte „Bürgeralpen-Express“ in Betrieb. „Mit Montag wurde er eingestellt, weiter in Betrieb sind der Hofstattlift, der Nordlift und der Übungslift“, informiert Antonia Schell vom Tourismusverband Hochsteiermark.

Eine Fahrt in die Steiermark lohnt sich, lässt sie wissen, denn: „Unsere Pisten sind super präpariert, ebenso unsere Wanderwege.“ Mit den Buchungen war man durchwegs zufrieden. „Um Weihnachten waren die Anfragen stark. Es gab Absagen, aber eher wegen Erkrankungen als wegen Schneemangel“, stellt Jacqueline Kendler vom Annaberger Gemeindeteam fest.

