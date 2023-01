Die Lilienfelder zieht's statt auf die Piste in die Wärme

Anfang Jänner und erste Blüten. So präsentierte sich der Bezirk Lilienfeld mit frühlingshaften Temperaturen mit Spitzenwerten bis knapp unter 20 Grad in den letzten Tagen. Das versetzte so einige Bürger in Urlaubsstimmung. Nicht der nur aktuelle Winter, sondern der kommende Sommer ist bereits Thema. Das bestätigen die Vertreter der hier ansässigen Reisebüros.

„Für uns ist momentan Hochsaison“, berichtet Barbara Praschl vom Reisecenter Hainfeld, denn Buchungen in den Süden boomen, von den Kanaren über Ägypten bis nach Dubai.

Zufrieden mit den heurigen Winter-Buchungen sind Brigitte Hartmann und Barbara Praschl (von links) vom Reisecenter Hainfeld Foto: Steyrer

„Heuer wollen viele nach Mauritius und auf die Malediven fliegen. Vereinzelt auch nach Kuba und in die Dominikanische Republik. Auch die kleine Insel Sansibar im indischen Ozean ist perfekt für einen Mix aus Kultur, Natur und Strandurlaub. Thailandreisen gehen ebenso gut“, sagt Praschl. Schiurlaube wurden indes heuer nur wenige gebucht. „Möglicherweise liegt das an der unsicheren Schneesituation“, mutmaßt Praschl.

Ein alternatives Angebot wird jedoch heuer ganz gerne von den Winterurlaubern gebucht: Eine Finnland-Reise mit Besuch des Weihnachtsmanndorfs in Rovaniemi im finnischen Lappland mit dortigen Husky-Schlittenfahrten, Schneeschuhwanderungen und Rentier-Farmbesuch. Dass heuer auch Städtereisen boomen, das bestätigt indes ihre Geschäftspartnerin Brigitte Hartmann.

„Klassiker sind da London, Paris, Barcelona, Krakau, Tallin, aber auch ein Besuch in Hamburg wird in Verbindung mit einem Musicalbesuch gerne bei uns gebucht“, zählt sie auf. Karnevalreisen werden indes kaum gewählt, weder nach Venedig noch nach Brasilien.

Die Teuerungswelle macht sich im Tourismus insofern bemerkbar, da Frühbucher-Aktionen attraktiver geworden sind.

Petra Bosch von der Traisner Filiale des Kleinzeller Unternehmens Rieder Reisen hat festgestellt: „Ägypten und Griechenland, aber auch Fernreisen nach Thailand, auf die Malediven, nach Dubai oder auf Mauritius sind der absolute Renner.“ Skiurlaube werden bei ihr kaum gebucht. „Die Leute wollen weg, in die Wärme“, weiß sie. In Österreich boomen, stellt sie fest, „Thermenurlaube weit mehr.“ USA oder Skandinavien-Buchungen gibt es derzeit weniger. „Das ist dann doch etwas teurer“, begründet sie dies.

