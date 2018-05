Seit mehreren Jahren gilt der Stadtflohmarkt von „Wir Hainfelder“ als einer der großen Höhepunkte des Jahresprogramms. Seit Beginn lockt die Traditionsveranstaltung zahlreiche Schaulustige und Schnäppchenjäger um und aus der Region ins Hainfelder Ortszentrum und bietet eine optimale Plattform für Hobbyverkäufer.

152 Aussteller zeigten ihre Schätze

So auch heuer, am Sonntag folgten gleich 152 Aussteller der Einladung und boten bei strahlendem Sonnenschein buntes Geschirr, Stofftiere und Puppen, Werkzeuge sowie Spielsachen aller Art zu günstigen Preisen. Dies freute neben den Besuchern natürlich auch Veranstalter und „Wir-Hainfelder“-Obmann Gerd Novacek besonders. „Der heurige Stadtflohmarkt gilt als rekordverdächtig, das macht mich natürlich schon sehr stolz“, so Novacek.

Er übernimmt bereits seit Jahren die Organisation der Großveranstaltung und kennt daher auch die Anliegen der Aussteller. „Immer öfter wünschen sich die Teilnehmer eine Vergrößerung auf umliegende Gassen. Diesem Wunsch können wir leider nicht nachgehen, da die ursprüngliche Zentralität des Marktes nicht verloren gehen soll“, betont Gerd Novacek.

„Lange Einkaufsnacht“ als nächstes Highlight

Ruhig wird es im Stadtgebiet dennoch nicht werden, da die Planungen für die „Lange Einkaufsnacht“ am 22. Juni bereits ins Finale gehen. Als Highlight wird hier das Musikertrio „DIE3“ für Stimmung sorgen, während die Türen und Tore der Gewerbetreibenden bis in die späten Stunden offenstehen.