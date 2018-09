Aufsehen erregt das Kuratorium für Wald mit seinen Vorschlägen zum Wolfsmanagement in Österreich. So wird die Definition von Wolfszonen gefordert. Als mögliches Beispiel werden die Ergebnisse einer Masterarbeit an der Universität für Bodenkultur vorgelegt: Darin wird dem Bezirk Lilienfeld (außerhalb der Siedlungsgebiete und der Kulturlandschaft) als einzigem Bezirk in Niederösterreich eine optimale Eignung zugeschrieben. Für die Ausweisung der geeigneten Habitate wurden die Bereiche hinsichtlich Waldfläche, Wildtierdichte, Einwohnerdichte, Infrastrukturdichte und Nutztierdichte untersucht.

Laut Kuratorium für Wald solle außerhalb dieser Zonen Vergrämung praktiziert werden, um eine Rudelbildung zu verhindern. Auch gegen eine Entnahme, sollten andere Maßnahmen nicht greifen, ist das Kuratorium nicht.

„Wenn das Rotwild sich außerhalb der Zone und der Übergangszone aufhält, wird dort rigoros geschossen“

Vor einigen Monaten gab es im Bezirk bereits erste Sorgen wegen eines gerissenen Kalbes. „Die Vermutungen gehen Richtung Fuchs. Ein Wolfsangriff hat sich nicht bestätigt“, sagt der Wolfsreferent der Landwirtschaftskammer, Daniel Heindl. Er verweist beim Zonierungsvorschlag auf ähnliche Versuche mit Rotwild in Salzburg und Vorarlberg. „Wenn das Rotwild sich außerhalb der Zone und der Übergangszone aufhält, wird dort rigoros geschossen“, führt Heindl aus.

Die Krux an den Zonen sei, dass sich die Wölfe nicht daran halten. Heindl: „Zonen funktionieren nur mit Entnahmemöglichkeiten.“ Momentan werden vier Arten in einem Zonenkonzept betreut. In den Kernzonen werden die Tiere betreut und gemanagt. „Im Waldviertel wird derzeit getestet, wie die Wölfe auf Vergrämungsmethoden reagieren“, erklärt Heindl.

„Uns fehlt einfach die Erfahrung im Umgang mit dem Wolf."

Wenig von einer Zonierung hält Bezirksjägermeister Martin Schacherl: „Uns fehlt einfach die Erfahrung im Umgang mit dem Wolf.“ Von den Regionen, wo er sich aufhält, wisse man, dass die Wildtiere auf die Anwesenheit des Wolfes reagieren und Schutzmechanismen entwickeln. Schacherl möchte nicht, dass die Jäger zu Erfüllungsgehilfen bei den Maßnahmen werden: „Wenn man Akzeptanz für den Wolf schaffen will, dann ist es auch nötig, eine Möglichkeit zur Regulation zu schaffen, damit es nicht zu illegalen Abschüssen kommt.“ Generell müsse man die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, dann werden die Jäger machen, was das Gesetz verlangt.

Sorgen aufgrund der Zonen-Idee gibt es auch bei den Bürgern. „Die Reaktionen reichen von Verwunderung über totale Ablehnung bis hin zu großer Angst“, so Bundesrat Karl Bader.

Bader gegen weitere Ausbreitung der Wölfe

Er wandte sich mit einer Anfrage an Bundesministerin Elisabeth Köstinger und das Land Niederösterreich. Baders Ersuchen: Im Interesse der Bevölkerung und aller Interessengruppen des Bezirkes müssten auch weiterhin alle möglichen Maßnahmen gesetzt werden, „um eine weitere Ausbreitung der Wolfspopulation zu verhindern, bis hin zur Entnahme“.