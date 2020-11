Im ersten Lockdown im März war der Online-Shop ein voller Erfolg. 2.649 Gutscheine von 70 heimischen Betrieben im Gesamtwert von 189.714 Euro, lautete die Bilanz. Jetzt lebt der Gutscheinshop wieder auf.

Alle Geschäfte sind geschlossen und auch der Adventmarkt musste abgesagt werden. Ein herber Schlag für die Wirtschaftstreibenden in der Region. Das Team von Mariazell Online hat sich daher entschlossen, den Online-Gutschein-Shop vom Frühling wieder zu aktivieren: „Wir bieten Betrieben im Mariazeller Land eine einfache und kostenlose Möglichkeit an, Geschenkgutscheine zu verkaufen und so vielleicht zumindest einen Teil des Weihnachtsgeschäfts auffangen zu können.“ Das Mariazell Online-Team rund um Werner Girrer, Sandra Auer und Thomas Fluch wird sich auch im zweiten Lockdown ehrenamtlich um die Bestellabwicklung und den technischen Hintergrund kümmern. Unterstützung erhalten sie dieses Mal auch von Karin Saria-Girrer.

„Wir bieten Betrieben im Mariazeller Land eine einfache und kostenlose Möglichkeit an, Geschenkgutscheine zu verkaufen.“ Werner Girrer

Die administrative Abwicklung erfolgt in der gleichen Art und Weise, wie sie im Frühjahr bereits erfolgreich erprobt und durchgeführt wurde: Die Kunden bestellen im Online-Gutscheinshop eine beliebige Zusammenstellung von Gutscheinen der unterschiedlichsten Betriebe und bezahlen den Gesamtbetrag mittels Sofortüberweisung oder Kreditkarte. Das Team von Mariazell Online als Shopbetreiber verteilt die Bestellungen an die einzelnen Betriebe und diese versenden die Gutscheine per Mail oder auf dem Postweg an die Kunden. Die Umsätze können wöchentlich von den Unternehmern vom Treuhandkonto bei der Raiffeisenbank Mariazellerland abgeholt werden.

Auch diesmal sollen die Gutscheinkäufer für ihre Heimattreue „belohnt“ werden. Bei der Gutscheinaktion vom Frühling ist noch ein Restbetrag der damaligen Sponsoren übrig geblieben, dieser wurde nun vom Bürgermeister der Stadtgemeinde Mariazell, Walter Schweighofer, zusätzlich aufgestockt. Der Gesamtbetrag wird auf sämtliche Gutscheinkäufer aufgeteilt, indem jede zehnte Bestellung im Online-Shop „Zeller Euro“ im Wert von 50 Euro erhält — und zwar so lange, bis der gesamte Fördertopf aufgebraucht ist.

Der Gutschein-Shop ist seit 17. November online und kann unter www.mariazell.at/shop aufgerufen werden.