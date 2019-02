Infolge der sehr erfolgreichen Unternehmensentwicklung in den letzten Jahren und der beschränkten Ausbaumöglichkeiten am Standort Marktl habe man Anfang Jänner ein Grundstück im Süden von St. Pölten erworben, um damit eine weitere Unternehmensexpansion zu ermöglichen, teilt Prefa in einer Presseaussendung mit.

Auf einer Grundstücksfläche von acht Hektar soll auf den ÖBB-Flächen des Industriegebietes NOE Central bereits im Laufe des Jahres 2020 mit der Produktion begonnen werden. „Mit dieser Investition zeigen wir unser Bekenntnis zum Produktionsstandort Niederösterreich und können damit ein sehr erfolgreiches österreichisches Unternehmen dynamisch weiterentwickeln. Wir werden nicht den gegenwärtigen Produktionsstandort in Marktl aufgeben, sondern mit den neuen Möglichkeiten in St. Pölten erweitern", betont Prefa-Eigentümer Cornelius Grupp. Genaue Investitionsdetails werden derzeit noch nicht bekannt gegeben.

Reaktionen zur Erweiterung in der kommenden Print-Ausgabe der NÖN und im E-Paper.