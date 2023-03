8.000 Einkäufe in St. Veit gezählt

„Die vergangenen Jahre stellten uns alle vor große Herausforderungen und haben uns gezeigt, wie wichtig die regionalen Betriebe für uns und unsere Gemeinde sind“, sagt geschäftsführender ÖVP-Gemeinderat Andreas Gamböck.

Die ÖVP St. Veit möchte die örtlichen Betriebe daher zukünftig noch stärker unterstützen. Deshalb wurde Ende 2020 die „St. Veit-Card“ auf die Beine gestellt, bei welcher derzeit über 70 Betriebe in St. Veit teilnehmen. „Wir bieten den vielen Selbstständigen und Unternehmern auch eine Plattform, um ihren Betrieb vorzustellen“, erklärt er. Die Aktion kommt gut bei den Bürgern an. „Bereits 400 voll ausgefüllte St. Veit-Karten wurden abgegeben, was 8.000 Einkäufe in St. Veit bedeutet“, ist Gamböck zufrieden und lässt wissen: „Wir durften uns auch schon bei über 100 Gewinnern mit regionalen Preisen aus St. Veit für ihre regionale Einkaufstreue bedanken.“

Ihm sei bewusst, dass man „als Gemeindepartei wenig oder auch keinen Einfluss auf den globalen und bundesweiten Lauf der Dinge nehmen kann“. „Wir wollen daher keine populistischen Meinungen oder wertende Äußerungen zu den diversen Maßnahmen - in welche Richtung auch immer - transportieren. Was wir aber wollen, ist gegensteuern, tätig werden, Projekte und Initiativen setzen, und zwar in den Bereichen, in denen wir etwas bewegen können, in dem Umfeld, die unsere Gemeinde St. Veit weiter bringen“, unterstreicht Gamböck.

