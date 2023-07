Großes Aufgebot bei der Volksschule Lilienfeld

Der Lkw als Transportmittel ist heute unerlässlich. Warum das so ist, wissen Kinder eher selten. Wie etwa, dass neun von zehn Lebensmitteln mit dem Lkw gebracht werden oder dass besonders die Lkw mittlerweile äußerst strengen Emissions-Standards genügen. Gemeinsam mit einem Unternehmen der Region wird dieses Wissen seitens der Wirtschaftskammer Schülern in speziellen Workshops nähergebracht. Im Zentrum steht der Schwerpunkt „Sicherheit im Straßenverkehr“.

So besuchte kürzlich ein Lkw der Trost GmbH aus Traisen die Volksschule Lilienfeld. In je einem Workshop erarbeiteten die Kinder der ersten und zweiten Klasse gemeinsam mit Theresa Trost und Martin Klos sowie Workshop-Leiterin Elke Winkler auf spielerische Art alles Wissenswerte zum Thema Lkw – besonderer Schwerpunkt dabei war immer die Sicherheit im Straßenverkehr. Winkler schildert: „Der Anhalteweg des Lkw, der Schutzweg, der Sicherheitsabstand sowie der tote Winkel oder das ,Ausscheren' in Kurven wurden direkt am Objekt demonstriert – mit Bodenkennzeichnungen, Verkehrshütchen und durch die Überprüfung der Sichtverhältnisse aus dem Führerhaus durch die Kinder selbst. Selbst am Steuer eines Lkw zu sitzen, war für die Kinder das Highlight.“

Gestartet wurde die Aktion 2016 von der Fachgruppe „Güterbeförderungsgewerbe“ der Wirtschaftskammer NÖ. Bis jetzt erreichte die Aktion mehr als 8.000 Schülerinnen und Schüler.