Wirtschaftskammer: Betriebsbesuch beim regionalen EDV-Anbieter

Oliver Strobl, Geschäftsführer von MyVisionSoft in Rohrbach-Bernreit, durfte Wirtschaftskammer (WK)-Bezirksstellenobmann Markus Leopold und Bezirksstellenleiter Georg Lintner seine neuesten Versionen der Zeit- und Auftragsdatenerfassung vorstellen. Diese programmiert er individuell für Unternehmen. Zu Recht ist er stolz auf die regionale Software, da alle Kundendaten für alle IT-Anwendungen, im Rechenzentrum direkt am Firmenstandort und in keiner Cloud 21 gesichert werden. „Das ist bemerkenswerter regionaler Ansatz in der heutigen globalen Welt“, stellen dazu die beiden WK-Vertreter fest.