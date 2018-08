Mit dem Eschenauer Harald Umgeher reist in wenigen Tagen auch ein Forstwettkämpfer aus dem Bezirk Lilienfeld – und überdies der einzige aus ganz Niederösterreich – zur Weltmeisterschaft von 2. bis 5. August nach Norwegen ab.

„Ich trainiere derzeit 24 Stunden am Tag“, schmunzelt er und relativiert aber: „Ich übe täglich, so viel als möglich, versuche aber nach 20 Uhr und an Sonntagen keinen Lärm zu machen, um die Anrainer nicht zu stören“, sagt der 32-jährige Forstwettkämpfer aus Leidenschaft.

Er zählt auch zu Österreichs Aushängeschild in dieser Sportart, ist es jetzt doch bereits die 6. Weltmeisterschaft, an der er teilnimmt. Bereits 2016 errang er die beachtliche Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft, die nur alle zwei Jahre stattfindet. 2012 konnte er die Bronzemedaille für sich verbuchen und auch 2010 und 2008 war er bereits in den Juniorklassen erfolgreich. In heimischen Gefilden ist er bereits zwei Mal österreichischer Meister bei den Landjugendbewerben gewesen.

„Die Konkurrenz in Lillehammer wird hart. Zehn Länder von 30 teilnehmenden sind einfach top“, will er mit seinem Team das Beste geben. Angetreten wird in den Klassen Kettenwechseln, Kombinationsschnitt, Präzisionsschnitt, Zielfällung und Entasten. Umgeher rechnet sich wieder im Kettenwechseln und Entasten gute Chancen aus. Bei den Fällbewerben weiß er, „ist immer ein gehöriges Maß an Glück dabei“. Da spielen viele Faktoren mit, von der Qualität des Holzes bis hin zur Fallrichtung des Stammes. „Wir werden aber unser Bestes geben“, betont er. Begleitet wird das österreichische Team von Trainern, einer Crew, Freunden und Fans.

Letzte Woche absolvierte Umgeher sozusagen als Generalprobe mit dem österreichischen Nationalteam noch zwei Testwettkämpfe in München, bei denen es zwar Probleme gab, doch Umgeher starke Leistungen zeigte.