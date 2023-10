Der Grießhof in St. Aegyd öffnete seine Pforten

In der „Woche der Landwirtschaft“ lud David Weirer gemeinsam mit der Bezirksbauernkammer Lilienfeld auf seinen Bio-Hof. Der Obmann der Bezirksbauernkammer Lilienfeld, Rudolf Buchner, begrüßte rund 60 interessierte Konsumenten und betonte die Vielfalt und den Wert regionaler Lebensmittel sowie die engagierte Arbeit der Bäuerinnen und Bauern im Bezirk Lilienfeld.

Weirer stellte seinen Betrieb vor und zeigte, wie bäuerliche Arbeit in der Praxis aussieht. Die mit besonderem Bedacht auf das Tierwohl am Betrieb gehaltenen Rinder, Ziegen und Schweine werden von David Weirer am Hof geschlachtet, das Fleisch wird am Hof verarbeitet und die Produkte in hoher Bio-Qualität ab Hof vermarktet.

Davon konnten sich die Besucher beim kulinarischen Ausklang mit hofeigenen Fleischspezialitäten vom Grill überzeugen. „David Weirer sichert nachhaltig die regionale Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln und leistet einen aktiven Beitrag zum Klima- und Artenschutz“, ist Rudolf Buchner überzeugt. Weirers Betriebsform ist ganz im Sinne von „Ja zu Nah“, einer Initiative der niederösterreichischen Landwirtschaftskammer, die Geschäftsführerin Elfriede Schaffer vorstellte.