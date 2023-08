Gewinnspiel für Hainfelder

Im Rahmen seiner diesjährigen Markttour am Freitag, 8. September, wird ORF-Bio- Gärtner Karl Ploberger auf dem Hainfelder Wochenmarkt am Hauptplatz mit Gartentipps und einem interaktiven „Pflanz- Programm“ vor Ort sein.

In den Wochen davor kann dazu an einem Gewinnspiel teilgenommen werden. Erster Preis ist ein persönlicher Besuch von Karl Ploberger im eigenen Garten. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Bürger der Gemeinde Hainfeld. Abgabeschluss der Karten für das Gewinnspiel ist am Freitag, 1. September, um 18 Uhr. Teilgenommen wird, indem eine ausgefüllte Karten die Box auf dem Wochenmarkt oder in den Briefkasten der Stadtgemeinde Hainfeld eingeworfen wird.

Desweiteren wird bei der Veranstaltung am 8. September ein Event-Trailer von „Natur im Garten“ vor Ort sein sowie „Natur im Garten“-Regionalberater, die den Besuchern bei jeglichen fachlichen Fragen zur Hilfe sind.