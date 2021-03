Aufmerksame Passanten merkten am Freitagvormittag, dass Rauch aus einem Wohnhaus im Mariazeller Ortsteil Rasing strömte. Sofort verständigten sie den Notruf.

Die Feuerwehren Mariazell, Gußwerk, Gollrad, Mitterbach, Annaberg und Wienerbruck rückten mit 70 Mitgliedern und zwölf Fahrzeugen aus. Gemeinsam gelang es ihnen, den Brand unter Kontrolle zu bringen. In diesem Mehrparteienhaus lebt ein 44-jähriger Mann - er kam glimpflich davon, wurde aber vorbeugend vom Roten Kreuz Mariazellerland in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache stand am Freitagabend noch nicht fest. Da sich das Gebäude direkt an der B 20 befindet, wurde die Mariazellerstraße während der Löscharbeiten teilweise gesperrt.

Die Löschwasserversorgung erfolgte über das umliegende Hydrantennetz sowie mittels Zubringleitungen aus dem Grünauerbach. Das Dach wurde mit Hilfe eines Krans einer Firma geöffnet, um das Feuer unter dem Dachstuhl zu bekämpfen. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude wurde erfolgreich verhindert. Der Brandgutachter ermittelt jetzt nach der Ursache des Feuers. Die Schadenhöhe ist noch nicht bekannt.