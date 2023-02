Die Rohrbacher „Zentrale“ ist Geschichte

Das als „Zentrale“ benannte Gebäude in der Wehrstraße 13 war einst das Mahlhaus der Wasserkraftanlage „Niedermühle“. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts waren dort auch Wohnungen untergebracht. Substandard-Wohnungen. Klo und Wasser am Gang.

Mitte der 1950er-Jahre wurde ein Zubau durchgeführt. Doch dessen ungeachtet hatten die Wohnungen in „der Zentrale“ wenig Komfort. Auch die Bausubstanz des Gebäudes verschlechterte sich zunehmend. Aber die meist älteren Bewohner fühlten sich „in ihrer Zentrale“, im Mahlhaus, wohl.

Das Kraftwerk und das Mahlhaus waren einst im Besitz der Schlosserwarenfabrik des Wilhelm Grundmann. 2004 verkaufte die damalige Geschäftsführung das Wohnobjekt an die Gemeinde Rohrbach. Nachdem vor mehreren Jahren schon die letzten Mieter ausgezogen waren, wurde das Gebäude im Jahr 2022 geschleift.

Firmen-Elektrizitätswerk war die „Zentrale“

„Viele Jahrhunderte wurde die Wasserkraft als mechanische Energie zum Betrieb von Mühlen, Hammerwerken, Sägewerken und ähnlichen Anlagen genutzt. Eine der ältesten Energiequellen in Rohrbach kommt vom Wasserkraftwerk der 1894 gegründeten Rohrbacher Schlosserwarenfabrik des Wilhelm Grundmann“, erzählt der geschichtskundige Rohrbacher Gottfried Holzer und erklärt: „Das Grundmann-Elektizitätswerk war die sogenannte ,Zentrale‘.“ Das darüber errichtete Mahlhaus mit den Wohnungen wurde daher ebenfalls als ,Zentrale bezeichnet.

„Die Wasserkraftanlage Niedermühle wurde 1904 errichtet. Denn im Zuge der Industrialisierung spielte die Nutzung der Wasserkraft eine wichtige Rolle. Sie wurde dafür genutzt, mechanische Energie zu erzeugen“, kennt Johann Wurmetzberger, Zivilingenieur für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, aus St. Pölten den historischen Hintergrund.

So ist „die Zentrale die vorletzte Wasserkraftanlage in einer Kette von insgesamt fünf Anlagen am rechten Mühlbach der Gölsen“, sagt der Wasserwirtschafts-Experte und listet die fünf Wasserkraftanlagen auf: „Die erste Wasserkraftanlage (WKA) ,Auwerk‘ ist in Hainfeld entstanden. Sie befindet sich heute im Besitz der Familie Weißenböck. Die WKA Gstettenmühle“, diese gehört zur Firma Grundmann. Die WKA „Mittermühle“ (Firma Kaschütz), die WKA „Niedermühle“ und die WKA „Simetmühle“. Letztere ist nunmehr im Besitz von Frau Liliane Kohl.“

Doch zurück zur Niedermühle, der „Zentrale“. Im Rohrbacher Heimatbuch (erschienen 1992 anlässlich der Rohrbacher Wappenverleihung), wird die Niedermühle gar schon 1611 erstmals erwähnt. In Betrieb war diese bis Ende des 19. Jahrhunderts. Am Gelände der ehemaligen Niedermühle befinden sich heute neben dem Bauhof der Gemeinde Rohrbach mehrere Gewerbebetriebe. Das letzte Gebäude am Areal der Wasserkraftanlage Niedermühle war in der Wehrstraße das Mahlhaus. Das Haus Nummer 13.

2004, als die Inhaber der Schlosserwarenfabrik Grundmann das Mahlhaus an die Gemeinde Rohrbach verkauften, erwarb Zivilingenieur Wurmetzberger ein Jahr später die Wasserkraftanlage Niedermühle. Der Fachmann renovierte das Krafthaus und installierte eine automatische Rechenreinigungsanlage. „Durch die Automatisierung der ,Bichler Wehr‘ an der Kreuzung des Mühlbachs mit dem Durlasbach verringerte sich das Hochwasserrisiko erheblich“, führt Wurmetzberger aus.

2014 übernahm der Ramsauer Unternehmer Friedrich Gruber die insolvente Firma Grundmann Beschlagtechnik. Bald darauf erwarb er auch das dazugehörige Wasserkraftwerk der Zentrale. Mittlerweile liefert die Wasserkraftanlage Niedermühle die gewonnene Energie - wie in alten Zeiten - wieder an die Schlosserwarenfabrik Grundmann. Die Einspeisung der erzeugten elektrischen Energie erfolgt über ein Erdkabel zur Fabrik und liefert jährlich zirka 100.000 kWh.

