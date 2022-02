Olympia in Peking: NÖ Skipräsident fiebert mit seinen Athleten

LSV-NÖ-Präsident Wolfgang Labenbacher wird in den nächsten Wochen wenig Schlaf finden. Sein Wecker ist stets gestellt, wenn eines der ÖSV-Asse vom NÖ Landesverband in China am Start steht— egal ob Ski Alpin, Freestyle oder Snowboard.

Neben Oldboy Benni Karl sind es aus dem St. Pöltner Bezirk vor allem der Skicrosser Tristan Takats (Böheimkirchen) und der Boardercrosser Jakob Dusek (Herzogenburg), die seine volle Aufmerksamkeit genießen.

Und natürlich ist Labenbacher nach jedem Bewerb bereit, ein Glückwunschmail an die Athleten abzusetzen. Dass er heuer zu einer Medaille gratulieren kann, davon ist er überzeugt. „Unsere Athleten sind alle in Form und topmotiviert.“

Karl fährt den Parallelriesentorlauf am 8. Februar, Dusek ist am 10. Februar an der Reihe und Takats erst am 18. Februar. Dusek und Karl dürfen sich auch berechtigte Hoffnungen auf Starts im Teambewerb machen.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren