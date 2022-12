Nikolo, ein Leben lang: Traisner geht in sein fünftes Jahrzehnt

Werbung

Ein Mal Nikolo, immer Nikolo. Das ist das Motto des Traisners Wolfgang Schädl. Heuer feierte der 56-Jährige sein 40-jähriges „Dienst-Jubiläum“ als Gemeinde-Nikolo. Schon als Kind hat ihn der Heilige Mann fasziniert, nicht nur wegen der Gaben, die er den Kindern mitbrachte. „Damals kam der Nikolo sogar mit der Kutsche“, weiß er noch.

„Früher wollten die Eltern viel mehr als heute, dass ich die Kinder maßregle wie dass sie mehr Zuhören oder eben braver sein sollen.“

Selbst zum Nikolo wurde er als Jugendlicher. „Ins damalige Café ,Cappuccino‘ kam immer der Nikolo, doch er fiel aus und fragte man mich“, erinnert er sich. Damals war Schädl im zweiten Lehrjahr bei der Voestalpine, aber schon bei den Kinderfreunden engagiert. So ließ er es sich nicht nehmen, in die Rolle des „Heiligen“ zu schlüpfen.

Die Premiere glückte - Kinder wie Nikolo selbst waren begeistert. Von nun an schlüpfte Schädl jährlich in die Rolle des Nikolos und besuchte dann auch den Kindergarten in der Kirchenggasse.

Das Auftreten des Nikolos hat er im Laufe der Zeit verändert. „Früher wollten die Eltern viel mehr als heute, dass ich die Kinder maßregle wie dass sie mehr Zuhören oder eben braver sein sollen“, erzählt er.

Weg von Belehrungen, hin zu positiven Ratschlägen

Damals gab es auch Wunschansagen der Eltern, die aus heutiger pädagogischer Sicht sehr fragwürdig erscheinen, wie, dass das Kind „nicht mehr in die Hose machen soll.“ Solche Belehrungen missfielen ihm schon damals zutiefst. Daher sah er immer mehr von Belehrungen ab. Ein Ereignis war für ihn besonders prägend. „Ein kleiner Bub hat, nachdem ich zu ihm etwas gesagt habe, einfach die Hände verschränkt und nicht mehr mit mir geredet.“

Maßregeln gibt es heute bei Nikolo Wolfgang schon lange nicht mehr. „Ich versuche, alles positiv rüberzubringen. Gebe Ratschläge, aber keine Befehle“, betont er. Er hat auch berührende Momente im Gedächtnis, so wie den Besuch bei einem leukämiekranken Kind.

Lustige Momente gab es viele. So wie den Besuch bei zwei Brüdern, von denen einer unzählige Fragen an den Nikolo hatte, so dass dieser kaum noch seiner eigentlichen Aufgabe nachgehen konnte. Heute besucht er die Volksschule und die Traisner Kindergärten, rückt aber auch bis in die umliegenden Gemeinden zu Kinderfreundemitgliedern aus.

Besonders stolz ist er auf sein Nikolokostüm. Das hat er sich selbst genäht. An die Nikolo-Pension denkt er noch lange nicht., denn: „Das Strahlen der Kinder ist die beste Bezahlung.“

