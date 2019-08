Die Initiative „Richtig essen von Anfang an“ (REVAN) unterstützt Schwangere und frischgebackene Eltern zum Thema gesunde Ernährung. In Lilienfeld wird im Servicecenter der NÖGKK in der Liese Prokop Straße 11 dazu der Workshop „Jetzt ess ich mit den Großen! Richtig essen für Ein- bis Dreijährige“ angeboten, und zwar am 19. September von 15 bis 17.30 Uhr.

Referentin Ingrid Berger bespricht mit Jungeltern, ob jede Mahlzeit Obst und Gemüse enthalten muss, wie viel Flüssigkeit Kinder trinken sollten, welche Alternativen es gibt, wenn die Kleinen bestimmte Lebensmittel verweigern und vieles mehr. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter 0664/88602124, 0676/7540840 oder office@argef.at, www.argef.at.