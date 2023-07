Junge Energiesparmeister aus Türnitz

Das Gewinnspiel „Der Weg des Stromes“ ist Teil des Volksschulprogramms der EVN. Auch die Volksschule Türnitz machte mit.

Im Rahmen des Workshops befassten sich die Schüler mit dem Energieverbrauch ihrer Familien und der Frage, woher der Strom kommt. Außerdem machten sie sich auf die Suche nach Stromverteilungsanlagen in ihrer Nähe. Die Kinder fotografierten dabei sämtliche Stationen des Stromes auf dem Weg vom Kraftwerk bis ins Haus. Mit den Fotos gestalteten sie ein Plakat, dieses schickten sie an die EVN. „Die Kinder aus der Volksschule Türnitz haben alle Stationen gefunden“, bestätigt EVN-Pressesprecher, Stefan Zach. Zu gewinnen gab es den EVN-Energiesparmeister-Kurs mit Energiehasen Joulius. Bei fünf spannenden Mitmachstationen konnten sich die Schülerinnen und Schüler dann unter anderem mit Fragen beschäftigen wie: Welche Glühbirne ist stromsparend, wie komme ich ohne Auto in die Schule, warum ist es wichtig, sein Haus zu dämmen und wie kann man die Wärme beim Kochen am besten nutzen? „Gemeinsam mit dem Energiehasen machte den Schülern das Lernen über einen verantwortungsvollen Umgang mit Energie und Strom besonders Spaß“, weiß Zach. Nach dem Besuch aller Stationen wurden sie zu Energiesparmeistern ernannt. Infos zum Malwettbewerb gibt es unter www.young.evn.at/Schulservice/Volksschule/EnergieSparMeisterKurs