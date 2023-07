St. Aegyder und Hohenberger Schüler auf den Spuren einer dunklen Zeit

Das KZ-Außenlager St. Aegyd: Mahnmal einer Zeit, die man am liebsten verdrängen möchte, nicht aber in Vergessenheit geraten lassen sollte.

Schüler der Mittelschule St. Aegyd und Hohenberg beschäftigten sich daher drei Tage mit der Geschichte des KZ-Außenlagers. Dabei wurden sie als Akteure einer aktiven Gedenkarbeit auch selbst künstlerisch tätig. Der Workshop wurde als Teil des Projekts „Zwischenräume“ durchgeführt, das als Vernetzungs-, Doku- und Vermittlungsprojekt Gedenk- und Erinnerungsorte im Land Niederösterreich sichtbar macht. „Das Projekt verbindet Orte mit dem Ziel, das Gedenken an Widerstand, Verfolgung und Gewalt während der Zeit des Nationalsozialismus zugänglich zu halten“, erklärt Christian Rabl, Obmann der Gedenkinitiative KZ-Außenlager St. Aegyd (GISTA). Ausgehend von der Region rund um die Erinnerungsorte KZ-Gedenkstätte Melk und Museum „Erlauf erinnert“ erörtert das Projekt sichtbare, bekannte und auch wenig bekannte Orte der Erinnerung.

Kunstwerke mit Schriftzug „Nie Wieder!“ in sieben Sprachen

Inhaltlich stehen dabei historische Plätze im Mittelpunkt, die Tatorte nationalsozialistischer Verbrechen waren und gegenwärtig unterschiedliche Beispiele einer sich wandelnden Erinnerungskultur zeigen. Dabei setzten sie die Schüler im Workshop am ersten Tag inhaltlich mit dem Konzentrationslager auseinander und erkundeten historisch relevante Orte in St. Aegyd. Am zweiten Tag produzierten sie Kunstwerke aus Zement, welche am dritten Tag an den historisch bedeutsamen Punkten in St. Aegyd aufgestellt wurden. Bürgermeister Karl Oysmüller hatte eigens noch sieben kleine Holztischchen gezimmert, um den Denkmälern eine noch würdigere Optik zu geben. Der dadurch entstandene historische Gedenkrundgang im Ort wurde zum Abschluss am Marktplatz in St. Aegyd präsentiert. Der neu entworfene Rundgang kann von Interessierten eigenständig erkundet werden. QR-Codes informieren über die Geschichte der sieben Denkmäler, die für die Herkunftsländer der 46 St. Aegyder KZ-Opfer stehen. Die Kunstwerke beinhalten den Schriftzug „Nie wieder!“ in sieben Sprachen.

„Dass bei der Präsentation so viele teilgenommen haben, zeugt von einer aktiven Gedenkkultur und stimmt mich zuversichtlich,“ stellt Rabl fest. Ebenso positiv blickt Direktorin Julia Kurz auf den Workshop: „Er half uns, aus der Vergangenheit eine Lehre zu ziehen und keine Gewalt mehr an Menschen zuzulassen“, sagt Kurz.