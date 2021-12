Würstel als Diebsgut

Eine Diebin ist gefasst und die nächsten sind schon da: Erneut war "die Speis", der bäuerliche Selbstbedienungsladen an der B 18 in Wiesenfeld, Ziel von Dieben.

"Der Täter wusste genau, was er wollte", ist Betreiber Markus Tiefenbacher überzeugt. Denn dieser ging schnurstracks zum Kühlschrank und packte alle Würstel in eine Tasche. Sein Komplize stand bei der Türe Schmiere. "Alles dauerte gerade mal eineinhalb Minuten", weiß der Landwirt, denn auf der Videoüberwachung sieht man das Diebesduo. Tiefenbacher geht von zwei männlichen, eher jüngeren Tätern aus.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Diese waren dunkel und sportlich bekleidet. "Der im Geschäft war, trug einen Kapuzenpulli mit der Aufschrift ,Snipe', außerdem schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle", schildert Tiefenbacher. Er geht davon aus, dass ein Fluchtfahrzeug am Parkplatz daneben geparkt wurde. Tiefenbacher hat den Vorfall der Polizei gemeldet.

Fix für ihn ist: "Es werden weitere Kameras installiert." Außerdem zieht er in Erwägung, künftig auf Zutrittskarten zu seinen Hofläden - ein weiterer befindet sich an der B 20 in Rotheau - zu setzen, um weiteren Diebstählen vorbeugen zu können. Zum jüngsten Vorfall in Wiesenfeld bittet er, verdächtige Wahrnehmungen der Polizei zu melden.

Die NÖN berichtete erst in ihrer aktuellen Printausgabe über die Klärung der letzten Diebstähle in der "Speis". Dabei wurde eine 34-jährige Neulengbacherin als Täterin entlarvt.