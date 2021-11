Klimafitter Wald ist in Türnitz großteils schon gelebte Realität

30 Mitglieder der Waldwirtschaftsgemeinschaft (WWG) Türnitz folgten der Einladung zur Generalversammlung ins Gasthaus Plöttigmühle. Die Teilnehmer besichtigten den neu errichteten Rundholz-Nasslagerplatz vom Holzservice Voralpenland in Dickenau.

Seit 2016 besteht der gemeinsame Dachverein der Waldwirtschaftsgemeinschaften Hainfeld, St. Veit, Kaumberg, Hegerberg, Türnitz und Eschenau, Holzservice Voralpenland.

Da sich in den letzten Jahren Sturm- und Schneebruchschäden in den Wäldern häufen, hat sich der Verein mit der Errichtung des Rundholz-Nasslagerplatzes, eine Art Notfallplan geschaffen. In ganz Niederösterreich ist dies der erst zweite derartige Platz, der in der Hand der kleinstrukturierten Waldbesitzer ist und der erste im waldreichsten Bezirk Mitteleuropas, Lilienfeld.

Um eine schnelle Ausbreitung des Borkenkäfers und damit eine Zerstörung großer Waldflächen zu verhindern, ist es meist ein Wettlauf gegen die Zeit. „Neben der raschen Aufarbeitung der Schäden ist das sofortige ,aus dem Waldbringen‘ der befallenen Stämme unumgänglich“, weiß der Obmann der WWG, Stefan Tröstl.

Durch das Zwischenlagern auf solchen Plätzen kann der Wald geschützt und, durch die Beregnung des Holzes, Schädlingen auf natürliche Weise der Garaus gemacht werden. Auf der Suche nach geeigneten Orten wurde der Verein rasch beim Areal der ehemaligen Papierfabrik in Dickenau fündig. Im umfassenden Tätigkeitsbericht von Tröstl wurde sehr flott deutlich, dass das Dauerthema „klimafitte Wälder“ in der WWG Türnitz zu einem großen Teil schon gelebte Realität ist.

Die Gemeinschaft wurde vor dreieinhalb Jahren wiedergegründet und wächst seither. Derzeit umfasst sie 44 Mitgliedsbetriebe von Türnitz bis Lilienfeld, die zu 100 Prozent PEFC-zertifiziert sind und somit eine nachhaltige Waldbewirtschaftung garantieren. „Mit einem bunten Herbstbild der Türnitzer Wälder, die derzeit ein malerisches Landschaftsbild zeichnen, wird die Artenvielfalt deutlich“, stellt Tröstl fest.