Hilfswelle für die Ukraine auch im Bezirk Lilienfeld

Das Schicksal der Menschen in der Ukraine lässt auch im Bezirk kaum jemanden kalt. In St. Veit haben Vizebürgermeister Christian Fischer und Günther Polder von der Euro TV Production GmbH unter dem Titel „Unternehmer & Gemeinden aus dem Bezirk Lilienfeld helfen“ eine Hilfsaktion ins Leben gerufen. Gesammelt werden sowohl Geld- als auch Sachspenden.

„Eine beträchtliche Summe ist bereits zusammengekommen, die Gemeinden St. Aegyd, Hohenberg, Lilienfeld, Traisen, St. Veit, Kleinzell, Hainfeld, Ramsau, Türnitz und Eschenau beteiligen sich. Außerdem unterstützen bereits an die zwanzig Firmen die Aktion“, freut sich Christian Fischer über die super Resonanz.

Es ist wirklich ein großartiges Zeichen, das unsere Jugend hier gesetzt hat.“ Karl Bader Bundesrat

Sachspenden werden derzeit mit Unterstützung der Feuerwehr an von den Kommunen definierten Punkten entgegengenommen – in St. Veit etwa bei der FF Rainfeld. Spenden am eingerichteten Spendenkonto (siehe Info-Box) sind weiter erbeten. Fixiert ist laut Fischer bereits, dass die Rohrbacher Transportefirma Bichler mit Unterstützung von Toni Lechner die gesammelten Hilfsgüter in die Ukraine bringen wird.

Landjugend und Junge ÖVP (JVP) haben im Bezirk Lilienfeld ebenfalls ein besonderes Zeichen gesetzt und mit Unterstützung des Zivilschutzverbandes, von Bundesrat Karl Bader, Bäuerinnen und Unternehmen Hilfsgüter für die Ukraine gesammelt.

Um den Ansturm bewältigen zu können, dienten im Bezirk die ÖVP-Bezirksgeschäftsstelle sowie bei der Landjugend Jaqueline Hintermayer und die Firma Trost in Traisen als Abgabestellen. Gesammelt wurden Hygieneartikel sowie Decken, Handtücher, Waschlappen, Windeln und Regenmäntel.

„Es ist wirklich ein großartiges Zeichen, das unsere Jugend hier gesetzt hat. Die Ukrainerinnen und Ukrainer erfahren schreckliches Leid, viele müssen aufgrund des Krieges in ihrer Heimat in sichere Nachbarstaaten flüchten und sind somit auf die Unterstützung von zahlreichen Spendern und freiwilligen Helfern angewiesen“, weiß Bundesrat Karl Bader.

Sammelstelle in Hainfeld eingerichtet

Große Solidarität und Zusammenhalt seien seitens der Lilienfelder Bevölkerung zu spüren. Die gesammelten Hilfsgüter wurden am Freitag bei der Firma Trost verladen und vom Traisner Unternehmen an die ukrainische Grenze gebracht. Sie können somit sofort an die Hilfsbedürftigen verteilt werden.

Ebenfalls am Freitag wurde bei der ÖVP Hainfeld im Rahmen der Hilfssammelaktion „Blau-gelb hilft blau-gelb“ eine Sammelstelle eingerichtet. Einen ganzen Anhänger spendeten die Hainfelder für die Bevölkerung in der Ukraine.

„Vielen lieben Dank für diesen Beitrag der zahlreichen privaten Spender. Ein großes Dankeschön auch an die Jugendorganisationen NÖ und besonders der Landjugend Hainfeld und JVP Gölsental für diese großartige Hilfssammelaktion gemeinsam mit dem Zivilschutzverband NÖ,“ betont Stadtrat Christian Köberl.

Auf Initiative von Einzelpersonen kommt zudem Hilfe für die Flüchtlinge: Die gebürtige Rumänin Sabou Raluca hat in Kaumberg zwei Laster organisiert und sammelte Nahrungsmittel, Babynahrung, viel Schokolade, Hygiene-Artikel und Kleidung, um die Hilfsgüter selbst in Baia Mare zu verteilen. Von ihren Eltern wisse sie, dass dort die Situation gerade eskaliere und „die Flüchtlinge an der Grenze und im Westen jetzt Hilfe brauchen“.

Kristin Ilic hat im Hof ihres Kosmetikstudios in Hainfeld eine Sammelstelle eingerichtet: „Wir haben bereits genug Kleidung. Medikamente, Verbandsmaterial oder Hygieneartikel werden aber weiter gern genommen.“ Noch bis Freitag von 10 bis 17 Uhr besteht die Möglichkeit der Unterstützung.

