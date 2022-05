Karte oder Bar: Kein eindeutiger Trend im Bezirk Lilienfeld

Werbung

Wie wichtig ist Bargeld in Zeiten von Bankenschließungen? Dieser Frage ist die NÖN nachgegangen.

„Ganz ohne Bares würde schon eine Welt zusammenbrechen“, sagt Erich Deingruber, Bezirksvorsitzender des Pensionistenverbandes. Er hat sich bei den Mitgliedern umgehört und kommt „haarscharf“ zum selben Ergebnis wie Traudl Wolfschwenger, Seniorenbund-Bezirksobfrau.

„Unsere jüngeren Mitglieder, die 60-Jährigen plus, nützen die Karte beim Einkauf, haben aber immer auch Bargeld im Börsel. Die Älteren nützen die Karte hauptsächlich, um beim Bankomaten Bargeld abzuheben“, so Wolfschwenger.

„Durch die Pandemie haben die Kunden fast ausschließlich mit Karte bezahlt, das hat sich nun aber wieder stabilisiert.“ Martin Haselmayer Geschäftsmann, Lilienfeld

Einen Bankomatenmangel könne sie nicht bemerken, sei doch in jeder Ortschaft zumindest einer vorhanden. „Was noch wenig genützt wird, sind Zahlungen online“, ergänzt die Seniorenbund-Bezirksobfrau.

Im Bezirk Lilienfeld unterhält allein die Raiffeisenbank Traisen-Gölsental neun Bankomaten in acht der vierzehn Gemeinden. Bei zwei dieser Bankomaten, in der Bankstelle Traisen und Hainfeld, sind auch Einzahlungen möglich: „Somit steht der Bevölkerung dieser Regionen eine Bargeldversorgung rund um die Uhr – 24 Stunden lang – zur Verfügung“, erklärt Geschäftsleiterin Hermine Dangl. An einen Abbau von Bankomaten sei derzeit nicht gedacht.

Grundsätzlich können Geschäftsleute und Unternehmer keinen eindeutigen Trend erkennen, ob mehr in bar oder mit Karte bezahlt wird. Das bestätigt Maria Wagner in ihrem Lilienfelder Floristik-Geschäft: „Bunt gemischt, Karte und bar, egal ob Jung oder Alt.“ Allerdings bittet sie, Kartenzahlungen erst ab sieben Euro vorzunehmen. „Zahlen mit Karte war wirklich nach dem ersten Lockdown der Pandemie geschuldet“, so Wagner.

Das sieht auch Martin Haselmayer in seiner Trafik und dem Modehaus in Lilienfeld so: „Durch die Pandemie haben die Kunden fast ausschließlich mit Karte bezahlt, das hat sich nun aber wieder stabilisiert.“ Gezahlt wird bei ihm in bar oder mit Karte, egal ob kleinere oder größere Beträge: „Eher die Jungen zahlen auch Mini-Beträge mit Karte.“

Das geht im Frisiersalon von Christian Weitzl in St. Veit nicht: „Bei uns gibt es die Möglichkeit der Kartenzahlung gar nicht, würde sich bei unserem kleinen Betrieb auch gar nicht rentieren und die Kunden akzeptieren das auch“, so Haar-Profi Monika Weidmann. Außerdem sei es ihren Kunden ohnehin lieber, bar zu zahlen, es handle sich hier eher um ältere Kundschaft. Sie selbst zahlt kleine Beträge ebenso gern in bar: „Ich habe so einfach einen besseren Überblick.“

„Die ganz Jungen zahlen teilweise schon 15 Euro mit Karte“

Mit dem Ausdruck „bunt gemischt“ beschreibt Karl Teicher die Zahlungsmethoden in seinem Jagdgeschäft in Eschenau : „Ob größere oder kleinere Beträge, es geht einiges mit Rechnung übers Konto, mit Kartenzahlungen, aber genauso bar, vielleicht hat das ältere Publikum eher Bargeld einstecken.“ Und diese Mischung funktioniere gut bei ihm: „Zumindest solange, bis der Tauschhandel kommt, fünf Packerl Mehl für eine Schachtel Patronen“, scherzt er in Hinblick auf die Teuerungsdebatte.

Der Restaurant- und Wirtshausbesuch wird genauso gehandhabt wie in den Geschäften. Aber: „Die Mitarbeiter, der Kellner, hat sein Trinkgeld natürlich schon lieber gleich in der Hand, obwohl es ja auch möglich ist, das Trinkgeld über die Karte zu geben“, weiß Robert Schüller vom gleichnamigen Landgasthof in Hainfeld . Größere Feste, Geburtstagsfeiern und dergleichen werden eher mit Karte bezahlt oder überwiesen: „Die ganz jungen zahlen teilweise schon 15 Euro mit Karte“, so Schüller.

Bei den Nathaniels in St. Veit wird bar bezahlt, weil es keine andere Möglichkeit gibt: „Unsere Gäste haben aber kein Problem damit, außerdem haben wir quasi gegenüber die Sparkasse, wo jederzeit Geld behoben werden kann“, so Wirtin Franziska Nathaniel. Sie bestätigt, dass fürs Personal die Barzahlung in Hinblick aufs Trinkgeld natürlich besser ist.

Im Salettl Lilienfeld haben zum Beispiel die Radler ihr kleines Geldbörsel einstecken, „wer einmal vergisst – und das passiert ganz selten – kann sich ja 50 Meter weiter bei der Raiffeisenbank Geld holen“, schildert Gastronom Motiram Thakur. An einem neuen System wird aber gerade gearbeitet: „Da soll es dann möglich sein, gleich direkt vom Tisch weg mit Kreditkarte zu bestellen beziehungsweise zu zahlen“, verrät der Salettl-Wirt.

