Bezirk Lilienfeld: „Hochwasser-Katastrophe hat viele traumatisiert“

Der Türnitzer Alt-Bürgermeister Franz Auer (74) und der Ramsauer Ferdinand Kühberger (88), die den Großteil der letzten 100 Jahre im Bezirk miterlebt haben, blicken im Interview zurück.

NÖN: Was war die größte Veränderung im Bezirk seit Sie auf der Welt sind?

Franz Auer wohnt seit 51 Jahren in Türnitz, wo er Bürgermeister und Volksschuldirektor war. Zwölf Jahre fungierte er zudem als Verbandsobmann des Krankenhauses Lilienfeld. Foto privat & Wolfschwenger

Franz Auer: Als Kind in den 50er-Jahren war ich in Schwarzenbach/St. Veit noch mit meinem Vater mit dem Ochsengespann unterwegs, um Getreide in der Mühle St. Veit oder Wiesenfeld mahlen zu lassen. Alle maßgeblichen Arbeiten daheim wurden mit den Ochsen gemacht. Ein Fahrrad war für mich ein Traum.

Ferdinand Kühberger : Die Mobilität: Es ist für die heutige Jugend unvorstellbar, dass damals nur wenige Kinder aus ihrem Dorf hinauskamen. Von den Schönheiten unseres Bezirkes hatten wir keine Ahnung. Einmal waren wir eine Woche in St. Aegyd auf Ferienlager der Hitlerjugend, da wurden wir auf einem Lastwagen hingebracht. Nach dem Krieg fuhr ich mit dem Rad auf staubiger Sandstraße nach Lilienfeld, um an einer Tombola teilzunehmen. Das war damals ein Großereignis, Leute aus dem ganzen Bezirk waren versammelt, die schlechten Straßenverhältnisse in Kauf nehmend. Es gab viel zu gewinnen, sogar ein Auto. Gewonnen habe ich nichts, aber der Spaß lohnte die Mühe. Meine Heimat, den Bezirk Lilienfeld, lernte ich erst kennen, als wir nach der Gründung der Ramsauer Trachtenkapelle im Jahre 1948 bei vielen Veranstaltungen im Bezirk spielten.

„Alle maßgeblichen Arbeiten daheim wurden mit den Ochsen gemacht. Ein Fahrrad war für mich ein Traum.“ Franz Auer Pensionist, Türnitz

Was hat sich in all den Jahren verbessert und was verschlechtert?

Franz Auer: Verbessert hat sich im Bezirk die Mobilität, massiv verschlechtert hingegen die Nahversorgung.

Ferdinand Kühberger wurde 1933 in Ramsau als ältestes von sechs Kindern geboren und wuchs im Gaupmannsgraben, einem engen Tal Ramsaus, auf dem landwirtschaftlichen Gut der Firma Meinl auf. Sein Vater war dort für die Zugtiere und für den Fuhrpark verantwortlich. Foto privat & Wolfschwenger

Ferdinand Kühberger : Verbessert? Da kann ich bis morgen aufzählen, aber sofort kommen mir das Gesundheitswesen und die Blaulichtorganisationen in den Sinn: Rettung, Polizei, Feuerwehr, alle sind bestens organisiert und sehr leistungsfähig. Kulturveranstaltungen, wie der Theatersommer, die Museen oder die NÖ Card für Ausflugsziele, zählen auch dazu. Im Bezirk leisten die Vereine sehr viel, St. Pölten ist eine attraktive Stadt geworden. Zu Verschlechterungen fällt mir spontan nichts ein.

Was ist Ihr unvergesslichstes historisches Erlebnis?

Franz Auer: Die Hochwasserkatastrophe 1997. Ich war damals sowohl in meinem Privathaus, als auch als Bürgermeister der Gemeinde Türnitz mit einer Katastrophe konfrontiert, bei der niemand zuvor jemals Vergleichbares erlebt hatte und die viele traumatisiert hat. Zum Glück gab es keine Todesopfer.

Ferdinand Kühberger : Erst kürzlich wurde ich für ein filmisches Porträt mit meinen Erinnerungen konfrontiert. Ich dachte, alles verarbeitet zu haben, aber sofort waren Erinnerungen wieder im Kopf und quälten mich. Es war die Flucht von Ramsau in den Westen, die ich als 12-jähriger Bub miterleben musste. Vom Deutschen Volkssturm angeordnet, musste auch das Gut Meinl ein Pferdefuhrwerk zur Verfügung stellen. Mein Vater wurde dazu angehalten, Flüchtlinge in den Westen zu bringen. Unsere Familie war mit vielen anderen auf dem Wagen. Ich will gar nicht alle Mühsal schildern, nur das schrecklichste Erlebnis erwähnen: Ein Kamerad und ich, es war in einem Ort im westlichen Niederösterreich, sammelten Holz für Feuer. Wir wurden Zeugen einer Erschießung von einer Gruppe ausgemergelter Menschen. Wir versteckten uns im Wald. Wie gesagt, dieses Erlebnis bleibt auf ewig haften.