Forschung: Traisens Zweirad-Ass Hollaus wollte nach Brasilien

Werbung

Wohl kaum ein anderer wie Bürgermeister Herbert Thumpser beschäftigt sich in den letzten Jahren so intensiv mit der Biographie des einzigen Traisner Motorradweltmeisters Rupert Hollaus. Mehrere Bücher hat er ihm und der Geschichte des historischen Motorradsports bereits gewidmet.

Immerhin wurde Hollaus 1954 auf einer NSU-Maschine als bisher einziger Österreicher Straßenweltmeister in der 125-cm³-Klasse sowie Vize-Weltmeister in der 250-cm³-Klasse. Ebenso gelang Hollaus als erstem Österreicher ein Sieg bei der „Tourist Trophy“ auf der Isle of Man, ebenfalls 1954.

Große Verabschiedung am Südbahnhof

Unlängst bekam Thumpser Post von einem deutschen Sammler. Dieser schickte ihm eine Kopie des „Visumantrages von Rupert Hollaus“ für eine Reise nach Brasilien. „Mir war bislang nicht bekannt, dass Hollaus nach Brasilien gefahren wäre“, erzählt er.

Also machte er sich auf die Spurensuche - mit Erfolg: Hollaus hätte fahren sollen, es gab eine große Verabschiedung am Südbahnhof. Es hätten einmalige Rennen werden sollen – der „Große Preis des Gouverneurs von Brasilien“ und eine Woche später der „Große 400-Jahr-Preis“ der brasilianischen Stadt Sao Paulo. Von der „Federacao Paulista de Motociclismo“ wurden namhafte Rennfahrer aus der ganzen Welt nach Sao Paulo eingeladen, um sich mit den brasilianischen Eliten zu messen.

„Die österreichische Mannschaft machte sich am 14. Jänner 1954 auf den Weg nach Genua. Von Italien sollte per Schiff die Reise nach Brasilien weitergehen. Mit im Gepäck alle Maschinen und Ersatzteile“, schildert Thumpser. In Italien eingetroffen, wollte die Gruppe, die vom brasilianischen Veranstalter hinterlegten Fahrkarten, für die Schiffspassage abholen.

Reise scheiterte an nicht bezahlten Tickets

„Doch diese waren nicht bezahlt und deshalb nicht hinterlegt“, berichtet er weiter. Hektische Telefonate mit Wien begannen. Am nächsten Tag, dem Abfahrtstag des Schiffes, waren die Karten noch immer nicht da, dafür eine Verständigung des brasilianischen Veranstalters, dass die versprochenen Tickets nicht bezahlt werden konnten. Der österreichischen Delegation blieb nichts anderes übrig, als wieder die Heimreise anzutreten.

„Für mich ist dies ein einmaliges, historisches Dokument. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass so etwas auftaucht. Aber die ,Fan-Gemeinde‘ ist eine große und so kam es zu mir“, freut er sich.

Es zeigt für ihn, dass es immer noch Fotos, Berichte und Dokumente von und über Rupert Hollaus gibt, die noch nicht in die Öffentlichkeit gefunden haben. „Dies macht Lust auf mehr und darauf, weiterhin an der Biographie von Rupert Hollaus zu arbeiten und an der Spurensuche dran zu bleiben“, betont Thumpser und bittet um Mithilfe: „Sollte jemand noch Bilder, Zeitungsausschnitte oder Ähnliches zu Rupert Hollaus haben - ich freue mich über jeden Kontakt“, sagt der Hollaus-Forscher.

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.