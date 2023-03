Bezirk Lilienfeld: Harte Zeiten für kleine Dorfgreißler

Erst vor zwei Wochen berichtete die NÖN über das Schließen von zwei Nahversorgern im Bezirk – ein Trend, der bereits lange anhält. „In den letzten Jahren hat sich viel verändert. Das Gewerbe in den Ortszentren ist weniger geworden. Gerade kleine Gemeinden haben es in dieser Hinsicht schwer“, findet Monika Feichtinger, Bezirksvorsitzende des Verbands sozialdemokratischer GemeindevertreterInnen in NÖ (GVV). Personen würden lieber in Einkaufszentren einkaufen, weil sie dort alles an einem Ort erledigen können, anstatt von Geschäft zu Geschäft eilen. Auch Parkplätze seien eher bei den Einkaufszentren garantiert als in den Innenstädten.

Ein positives Beispiel im Bezirk Lilienfeld ist die Stadt Hainfeld. Allein Gastronomiebetriebe gibt es hier 17 Stück.

„Es schließen auch bei uns immer wieder Betriebe. Aber wir sind froh, dass auch immer wieder neue aufsperren“, merkt Bürgermeister Albert Pitterle. Neuen Betrieben möchte man mit finanziellen Unterstützungen den Start erleichtern. Wenn beispielsweise ein Geschäftslokal leer gestanden ist, zahlt die Gemeinde drei Jahre lang einen Mietzuschuss.

Wie Pitterle selbst sagt, hat Hainfeld den großen Vorteil des großen Einzugsgebiets. Außerdem berichtet der Ortschef, dass vor rund 20 Jahren im Zuge von Stadterneuerungsmaßnahmen Augenmerk auf nachhaltige Ortskernbelebung gelegt wurde. „Wir haben das Ärztezentrum ins Zentrum geholt und einige Initiativen gesetzt - davon profitieren wir heute noch“, stellt er fest. Ein medizinisches Zentrum sei eine gute Möglichkeit, Menschen in den Ortskern zu locken.

In Hohenberg sieht die Situation etwas anders aus. Das Nötigste gibt es noch – eine Trafik, einen Nahversorger, Florist, Friseur, ein Gasthaus. „Aber es ist nicht mehr so wie vor 25 Jahren. Es ist nicht mehr der selbe Branchenmix“, weiß Bürgermeister Heinz Preus.

Auch in Hohenberg gibt es Unterstützung seitens der Gemeinde: Zwei Jahre lang muss ein neuer Betrieb keine Kommunalsteuer zahlen.

Doch dünner werdende Ortskerne sind für Preus ein Zeichen der Zeit, der gesamte Bezirk hätte das Problem – beispielsweise gibt es im Bezirk aktuell keinen einzigen Fleischer mehr.

In der Gemeinde Lilienfeld tut sich laut Vize-Bürgermeister Manuel Aichberger in dieser Hinsicht jedoch etwas. Wie allgemein bekannt ist, stehen seit geraumer Zeit einige Geschäftslokale leer, doch wie seitens der Stadtgemeinde mitgeteilt wurde, gibt es bereits Gespräche mit einigen Interessenten. Außerdem kommt bald das Müller-Einkaufszentrum in die Stadt. „Wir wissen aus Marktanalysen, dass die Firma Müller ein Konsumentenmagnet ist. Wir hoffen, dass damit auch Konsumentinnen und Konsumenten von außerhalb aufgrund des großen Warensortiments angezogen werden“, sagt Aichberger.

In Eschenau hat mit Ende Februar der „Nah&Frisch“-Markt geschlossen (die NÖN berichtete). „Für das Zentrum ist das natürlich sehr schlecht“, bedauert Bürgermeister Alois Kaiser. Er kritisiert die ungleiche Verteilung der Verkaufsflächen im Land. „Es ist nicht einsichtig, dass ein Ort mit 3.000 Einwohnern fünf Großmärkte bekommt, aber ein Ort mit 1.000 keinen einzigen“, ärgert sich der Gemeindechef. Von einer strengeren Verteilung der Verkaufsflächen würden gerade kleinere Gemeinden profitieren. Kleine Geschäfte hätten es schwer, mit den Großmärkten mitzuhalten. Als Gemeinde könne man hier kaum gegensteuern. „Aber wenn die Bürger vermehrt bei den eigenen Greißlern einkaufen würden, hätten diese Läden eine Chance“, meint er. Jedoch sei es nachvollziehbar, dass Berufstätige den Einkauf am Arbeitsweg erledigen, da die Preise bei Diskontern oft geringer sind.

In Eschenau hat der Nahversorger seit Anfang März geschlossen. Das Areal des ehemaligen Gasthofs Lee ist noch ungenutzt. Foto: Wohlmann

Keine Nachrichten aus Lilienfeld mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.