Gewinner von Hainfelder ÖVP-Aktion stehen fest

„Kauf' ein in Hainfeld und gewinne!“ Das war das Motto des Gewinnspiels der ÖVP Hainfeld, mit dem Ziel, die lokale Wirtschaft durch die Einkäufer anzukurbeln. Bis zum 29. April hatte jeder, der in Hainfeld shoppte und die Teilnahmekarte ausfüllte, die Chance glücklicher Gewinner zu werden. Am 2. Mai fand die Verlosung statt. Als Glücksengerln fungierten Marlene Kahrer, Lydia und Lukas Schmölz. Die glücklichen Gewinner sind Margarete Hohengartner, Gerda Riegler, Brigitte Trümmel, Elisabeth Hasler und Regina Lampl. Sie dürfen sich über Hainfeld-Einkaufsmünzen freuen. Für die Glücksengerl gab es für die Unterstützung ein Eis. Das Video von der Ziehung ist übrigens auf der Facebookseite der Volkspartei Hainfeld zu sehen.

„Auch nächstes Jahr wird es wieder die Chance geben, beim Gewinnspiel der VP Hainfeld mitzumachen. Damit unterstützen wir alle unsere heimische Wirtschaft“, unterstreicht Bundesrätin und Hainfelder ÖVP-Gemeinderätin Sandra Böhmwalder.

