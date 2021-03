„Ja, ich durfte für die TV-Aufnahmen zur Pilgerweg-Wanderung die Zipline am Annaberg ausprobieren“, freut sich Viktor Gernot immer noch über seine Talfahrt für die Dreharbeiten zur Land-der-Berge-Dokumentation. „Pilgern nach Mariazell“ wird am Donnerstag, 25 März, um 20.15 Uhr im ORF III ausgestrahlt.

„Ich hatte eine Kamera dabei und es ist ein herausragendes Erlebnis. Das Tempo, der Nervenkitzel, die Schönheit der Natur. Weltklasse“, so der Star-Kabarettist. Und mit „mache ich gerne wieder“ stünde diese Action jederzeit am Programm von Viktor Gernot. Das Equipment hat ihm damals Karl Weber, Geschäftsführer der Annaberger Lifte, angelegt und die beiden sind gemeinsam über die Baumwipfel geflogen. Wer jetzt Lust auf ein Flug-Abenteuer bekommen hat, muss sich aber noch gedulden: „Momentan ruht noch alles, Ende April werden wir mit den Instandsetzungsarbeiten beginnen, bevor es Mitte Mai losgehen kann“, sagt Weber über Prüfung und Abnahme. Alles müsse genau kontrolliert werden, unzählige Testfahrten gelte es zu absolvieren - „natürlich ohne Menschen“, lacht Karl Weber. Bevor dann Betriebsleiter Peter Enne in einer eigenen Fahrt die Seilrutsche Zentimeter für Zentimeter durchfährt.

Das Freizeit-Abenteuer verspricht Top-Geschwindigkeiten von weit über 100 km/h talwärts. Ein „Flug-Gefühl“ entsteht, weil man 1,3 Kilometer lang über der Landschaft schwebt und in rund 90 Sekunden eine Höhendifferenz von 400 Metern überwindet.

„Die Zipline ist eine Chance, die unserem Ort zusätzliche wirtschaftliche Möglichkeiten bringt“, erklärt Bürgermeisterin Claudia Kubelka. Und auch die Auslastung der Bergbahnen im Sommer werde angekurbelt, neue Gästeschichten und Familien in die Region Annaberg gelockt. Dass ein solches Angebot sofort genutzt wird, haben die Zahlen im Vorjahr, trotz Pandemie, innerhalb weniger Monate gezeigt.